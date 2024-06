¡El ogro verde regresa! Eddie Murphy confirma 'Shrek 5' y anuncia spin-off para Burro

Llegan noticias de Muy Muy Lejano. A punto de cumplirse 25 años desde el estreno de Shrek y tras casi 15 desde su cuarta entrega, Eddie Murphy ha confirmado que ya está trabajando en una nueva película del famoso ogro verde.

Durante una entrevista con Collider mientras promocionaba el estreno de Un detective suelto en Hollywood 4 para Netflix, Murphy reveló: "Empezamos a trabajar en Shrek 4 o [Shrek] 5 hace unos meses. Grabé el primer acto y lo completaremos este año". La primera película de Shrek se estrenó en 2001.

Las buenas noticias para los seguidores de la franquicia no terminan aquí, ya que actor estadounidense también anunció que se está preparando una película basada en el personaje de Burro, que se realizará posteriormente a la nueva entrega de Shrek.

"Shrek volverá, y Burro tendrá su propia película. Estamos haciendo ambas películas", dijo Murphy. También aclaró que no está grabando ambos proyectos al mismo tiempo: "No, no al mismo tiempo. Comencé a grabar Shrek, que creo que se estrenará en 2025, y luego haremos la de Burro".

Eddie Murphy ha dado voz al personaje de Burro en las versiones originales en inglés de la saga 'Shrek'.Fuente: Paramount Pictures

¿En qué quedó la historia de Sherk?

Han pasado 14 años desde la última aventura del ogro verde. En mayo de 2010, se lanzó Shrek para siempre: El capítulo final (Shrek Forever After), donde el famoso personaje enfrentó una maldición de Rumpelstiltskin que lo llevó a un universo paralelo donde él nunca había existido, cambiando por completo la historia que todos conocíamos.



Después de las historias del ogro verde y sus amigos, DreamWorks ha tenido éxitos recientes con Kung Fu Panda 4 y El gato con botas: El último deseo. La primera recaudó 545.3 millones de dólares a nivel mundial, mientras que la segunda alcanzó los 485.2 millones en todo el mundo y recibió elogios por parte de la crítica.

'Shrek para siempre', la cuarta entrega de la saga, se estrenó en cines en 2010.Fuente: Paramount Pictures

