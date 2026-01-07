Critics Choice Awards 2026: estalla la polémica por la entrega del premio a Mejor Película Extranjera en la alfombra roja

La decisión de entregar el galardón fuera de la ceremonia principal generó críticas en redes sociales y cuestionamientos de cineastas, que denunciaron una falta de respeto al cine internacional.

La temporada de premios en Hollywood arrancó oficialmente con los Critics' Choice Movie Awards 2026, celebrados el domingo 4 de enero, y no estuvo exenta de controversias. Aunque la gala dejó varias sorpresas gratas, una decisión de desató una fuerte polémica: la forma en que se entregó el premio a Mejor Película Extranjera, uno de los reconocimientos más relevantes de la noche.

El galardón fue otorgado a El agente secreto (O Agente Secreto), del director brasileño Kleber Mendonça Filho. Sin embargo, a diferencia del resto de premios, este no fue anunciado durante la ceremonia principal, sino de manera improvisada en la alfombra roja, como parte de una entrevista en vivo, con el objetivo de agilizar el desarrollo del evento.

El agente secreto en los Critics Choice

Mientras Mendonça Filho y la productora Emilie Lesclaux atendían a la prensa a su llegada a la alfombra, la presentadora Keltie Knight se les acercó con una “sorpresa especial”. En cuestión de segundos, el director recibió el trofeo, visiblemente sorprendido y sin posibilidad de ofrecer un discurso o agradecer al equipo de la película, que podría convertirse en la segunda producción brasileña en ganar el Oscar, tras el triunfo de Aún estoy aquí en 2025.

“¿En serio?”, atinó a decir el cineasta, aún incrédulo, cuando se le confirmó que El agente secreto había ganado el Critics Choice a Mejor Película Extranjera. El momento duró poco más de 30 segundos y fue rápidamente replicado en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron el trato otorgado al cine en otros idiomas.

La revancha de El agente secreto

Aunque no pudo dirigirse al público en el momento en que recibió el galardón, Mendonça Filho tuvo una suerte de revancha más adelante en la ceremonia. Junto a Wagner Moura, protagonista y productor de El agente secreto, fue invitado a presentar el premio a Mejor Película. Allí, el director agradeció brevemente el reconocimiento y destacó la calidad del cine internacional presente en competencia.

“Hay excelentes películas internacionales aquí esta noche”, señaló Mendonça Filho. “Quiero agradecer a los Critics’ Choice por el premio que recibimos por El agente secreto y también rendir homenaje a todas las demás películas que respetamos y admiramos en esta lista. Muchas gracias”, agregó.

Luego continuó: “Ahora es un honor para nosotros presentar el premio a Mejor Película”. A lo que Moura sumó, con ironía y complicidad: “O como lo llamamos en Brasil, Mejor Película Extranjera”, provocando risas entre los asistentes antes de anunciar que el ganador era Una batalla tras otra.

Las críticas tras el Critics Choice

La controversia no tardó en escalar. Además del rechazo masivo en redes sociales, el director español J. A. Bayona (La sociedad de la nieve) expresó su incomodidad con lo ocurrido y cuestionó el mensaje que transmite este tipo de decisiones.

En un extenso mensaje, Bayona señaló que el problema no fue la alfombra roja, sino “la idea de que el cine en otro idioma sucede fuera del auténtico centro de atención”. Subrayó que celebrar la diversidad implica otorgar al cine internacional el mismo respeto, solemnidad y espacio que a las producciones en inglés, recordando que el talento no entiende de fronteras ni idiomas.

"Qué incómodo ver cómo, en los Critics Choice Awards, el premio a la Mejor Película Extranjera se entrega entre flashes, ruido y la indiferencia de todo el mundo alrededor. El director, al que apenas se le concede tiempo para decir nada, ni siquiera había sido avisado", escribió en sus redes. "Quienes crecimos amando el cine sin pasaporte sabemos que el talento no entiende de fronteras ni de idiomas, pero sí de respeto. Y ese respeto empieza por cómo, dónde y desde qué lugar se reconoce el trabajo de quienes hacen películas en cualquier rincón del mundo".

¿De qué trata El agente secreto?

Ambientada en 1977, durante la dictadura militar brasileña, El agente secreto sigue la historia de Marcelo (Wagner Moura), un experto en tecnología que huye a Recife con la esperanza de reencontrarse con su hijo. En medio del carnaval, su intento de empezar de nuevo se transforma en una carrera contra el tiempo, atrapado en una red de silencios, persecuciones y secretos que reflejan las heridas de un país bajo control estatal.

La película se estrenó en mayo de 2025 en el Festival de Cannes, donde Kleber Mendonça Filho y Wagner Moura fueron reconocidos con los premios a Mejor Director y Mejor Actor, respectivamente. En Perú, el filme se presentó el año pasado durante el Festival de Lima y, por el momento, no cuenta con fecha de estreno en la cartelera comercial.

Mira el tráiler de El agente secreto a continuación...

