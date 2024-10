'Smile 2' promete "escenas aterradoras", pero "no logra igualar a su predecesora", según las primeras críticas

The Hollywood Reporter, por David Rooney "Smile 2 confirma a Finn como un talentoso estilista visual que tiene un manejo seguro con sus actores. Tal vez solo necesite alejarse un poco de la idea errónea de que más es más y mantener un mayor enfoque en sus habilidades narrativas".

IGN, por A.A. Dowd

"Smile 2 no iguala del todo a su predecesora, que fue sadísticamente efectiva, en el departamento de sustos, porque una vez que has visto a un doppelgänger fantasma sonriendo como el Gato de Cheshire, los has visto todos. Pero la película funciona como un retrato desagradable del lado negativo de la fama en el mundo de la música, y culmina en un final que merece cada sonrisa torcida que logra".