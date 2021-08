Kristen Stewart protagoniza "Spencer", película centrada en un capítulo de la vida de Lady Di. | Fuente: NEON

Kristen Stewart interpreta a Lady Di en “Spencer”, película dirigida por Pablo Larraín sobre una etapa de la vida de la aclamada princesa. El próximo 31 de agosto se cumplen 24 años de la trágica y prematura muerte de Diana de Gales, motivo por el cual esta producción cinematográfica cobra más importancia que nunca.

El póster oficial de “Spencer” se lanzó hoy a puertas de su estreno en el Festival de Cine de Venecia, mientras tanto, aún no cuenta con fecha de lanzamiento en cines a nivel mundial. La nueva apuesta para el cine sobre la princesa Diana promete explorar sus vivencias y emociones como parte la Familia real británica.

Muchas suposiciones se generaron alrededor de Lady Di, sobre todo por haberle robado el foco durante un tiempo a la Reina Isabel II, pero su vida familiar siempre será un misterio que solo los involucrados sabrán. Ella es una de las figuras que más han destacado dentro de la realeza desde que comenzó su relación con el príncipe Carlos e incluso tras su trágica muerte.

Póster oficial de “Spencer”, con Kristen Stewart:

Póster oficial de la próxima cinta "Spencer", protagoniza por Kristen Stewart. | Fuente: Diamond Films Perú

“Spencer”, un nuevo filme sobre Lady Di

Con Steve Knight, mente detrás del éxito “Peaky Blinder”, como guionista principal de “Spencer”, la historia se centrará en los momentos que vivió la princesa Diana durante un fin de semana que celebró la Navidad junto a la Familia real británica. Todos estos hechos son previos a su separación del hijo mayor de la Reina Isabel II.

El rodaje ha tenido lugar en Alemania y Reino Unido, pero todavía no se tiene establecida una fecha de estreno en cines. Se recuerda que en el 2022 se cumplirá el aniversario número 25 de su trágica muerte en un accidente, pero se desconoce si se proyectará en salas el presente o próximo año.

Cabe recordar que, este filme no será el primer biopic de una importante personalidad política y social para el director Pablo Larraín. Su trabajo en “Jackie”, protagonizada por Natalie Portman, se llevó más de un elogio en la temporada de premios y le consiguió una nominación a Mejor actriz a los Oscar en el 2016.

