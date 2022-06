“Spider-Man: Across The Spider-Verse” presentó a su villano, que será interpretado por Jason Schwartzman | Fuente: Sony

“Spider-Man: Across The Spider-Verse” es la película animada que Sony estrenará en junio del 2023. Sin embargo, a un año de esa fecha, el estudio ha compartido la imagen de uno de los villanos: The Spot, que podría traducirse como “La mancha”.

En la imagen puede verse un personaje de traje blanco con manchas o círculos negros. El Spider-Man de Miles Morales le asesta una patada, pero su pie desaparece en uno de los círculos del traje del villano, y reaparece metros atrás, donde está Spider-Gwen, a la que le cae la patada.

Jason Schwartzman le dará su voz a The Spot

Como se puede leer en el tuit de la cuenta oficial de “Spider-Man: Across The Spider-Verse”, el actor que interpretará a The Spot será Jason Schwartzman:

“Conoce a The Spot, el enemigo más formidable de Miles Morales hasta el momento. Con la voz de Jason Schwartzman, míralo en acción en ‘Spider-Man: Across the SpiderVerse’, exclusivamente en los cines el 2 de junio de 2023”.

Jason Schwartzman es conocido por su trabajo junto al director Wes Anderson, con quien participó en la película animada “Fantastic Mr. Fox” y a quien ayudó a escribir otra cinta animada: “Isla de perros”.

'Spider-Man: No way home': versión extendida de la película se estrenará en septiembre

A través de su cuenta de Twitter, “Spider-Man: No way home” acaba de anunciar el estreno en cines de una nueva versión, titulada “The more fun stuff version”, que se traduciría como “La versión con más cosas divertidas”. Así lo dieron a conocer en paralelo Marvel Studios y Sony, estudios que hicieron posible esta taquillera película.

La nueva versión se ha anunciado para el fin de semana largo que coincide con el Labor Day, un día festivo norteamericano. Puntualmente, se estrenará será el 2 de septiembre, en cines de Estados Unidos y Canadá, pero también se anunciará muy pronto para otras salas del mundo.

“¡Querías más Spidey y lo conseguiste! ‘Spider Man: No way home, the more fun stuff version’ llega a los cines de EE. UU. y Canadá el 2 de septiembre. ¡Pronto se anunciarán más países!”, se lee en el tuit.

En el video que acompaña este mensaje, se puede ver a Tom Holland, junto con Tobey Maguire y Andrew Garfield diciendo “yo soy Spider-Man”, y luego algunas escenas de la película, donde Garfield dice “deberíamos hacerlo de nuevo”, a lo que Maguire responde “De hecho”.

The Playlist informó que se espera que la película, que dura 2 horas con 28 minutos, llegue a las tres horas, con nuevas escenas que quedaron fuera de la versión final, como las que incluyen a Matt Murdock (Daredevil).

