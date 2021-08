"Spider-Man: No Way Home" será la tercera película protagonizada por Tom Holland. | Fuente: Sony Pictures

¿Qué se sabe sobre “Spider-Man: No Way Home”? La nueva película de Sony y Marvel Studios, protagonizada por Tom Holland, llegará a finales de este año, y alista más de una sorpresa para los fanáticos del superhéroe.



Fecha de estreno

Protagonizada por Tom Holland, la historia promete regresar a los orígenes del personaje y contará con cameos impresionantes. La película espera estrenarse el 17 de diciembre del 2021, pero no se descartan cambios por la actual crisis sanitaria en el mundo.

Sinopsis de "Spider-Man: No Way Home"

“Spider-Man: No Way Home”, la tercera entrega con Tom Holland, estrenó su primer tráiler oficial la noche de ayer lunes 24 de agosto. Vemos el regreso del buen vecino Spider-Man en una situación mucho más complicada: su identidad secreta ha sido revelada públicamente y es culpado del asesinato de Mysterio.

El superhéroe arácnido pedirá la ayuda de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) para borrar los recuerdos de toda la población para regresar a su vida de antes. Sin embargo, el hechizo saldrá mal y abrirán las puertas a un Multiverso, donde el protagonista se encontrará con viejos rostros conocidos… los mismos villanos de las pasadas franquicias.

Mira aquí el tráiler oficial:



Cameos confirmados en el UCM

Luego de que “Spider-Man: No Way Home” reclutara al actor Jamie Foxx (quien dio vida a Electro en la película de Andrew Garfield) y ya se cuente con la presencia de J.K. Simmons, la prensa especializada anunció que se sumaba otro elemento importante para hacer posible un multiverso para Spidey: Alfred Molina como Doctor Octopus.

Reparto de "Spider-Man: No Way Home"

Tom Holland volverá a dar vida al buen vecino Spider-Man en una tercera película. El elenco secundario estará conformado por Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei como MJ, Ned y la tía May, respectivamente. Por otro lado, Benedict Cumberbatch se une en el rol de Doctor Strange, mientras que Alfred Molina y Jamie Foxx retomarán sus viejos roles como Doctor Octopus y Electro, villanos de películas pasadas.

¿Regresarán Andrew Garfield y Tobey Maguire a Marvel?

En medio de las fuertes especulaciones en las redes sociales, Sony respondió sobre la presunta reunión de Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield en “Spider-Man: No Way Home”. “Esos rumores de cástings no están confirmados”, dijo un representante de la compañía a ET Canada.

Más adelante, la reconocida actriz Zendaya fue consultada al respecto en una entrevista con Jimmy Kimmel, pero no brindó demasiados detalles de lo que se está viviendo en las filmaciones con Holland y sus ya conocidos compañeros que han sido parte de la trama desde el primer filme.

“No puedo confirmarlo o negarlo esta noche”, respondió procurando no reírse. Por otro lado, reveló que pasó el Día de Acción de gracias junto al equipo de la película, y cuando le preguntó por cuál Spider-Man estuvo presente. “No puedo decir nada, casi me atrapas”, señaló la ganadora del Emmy.

Más tarde, el propio Tom Holland fue consultado al respecto y negó que sus antecesores en el rol de Peter Parker vayan a aparecer en la película. “No, no, no aparecerán en esta película”, sentenció en una conversación con la revista Esquire. Sin embargo, seguidamente matizó: “A menos que me hayan ocultado información más importante, que creo que es un secreto demasiado grande para que me lo oculten”.

Aunque el actor Tobey Maguire ha preferido mantener el silencio, Andrew Garfield rechazó completamente que su versión del arácnido formara parte de “Spider-Man: No Way Home”. “Ojalá pudiera hablar con cada uno y decirles: 'Les recomiendo que se calmen'. Escucha, no puedo hablar más que sobre mi caso. ¡Puede que estén haciendo algo! Pero a mí no me han llamado”, admitió para el podcast del periodista Josh Horowitz.

