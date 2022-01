Sam Raimi opinó sobre "Spider-Man: No Way Home" | Fuente: Marvel Studios

Entre los años 2002 y 2007, Sam Raimi dirigió las tres primeras películas del Hombre Araña, protagonizadas por Tobey Maguire, quien volvió a interpretar al arácnido en “Spider-Man: No Way Home”. Esto es lo que opina el director sobre la última película de Marvel Studios.

“Fue muy divertido (…) Me encanta ‘No Way Home’ y la audiencia con la que estaba se volvió loca. Fue maravilloso ver a Alfred [Molina] interpretar su papel y a Willem Dafoe, solo ver a estos muchachos llevarlo al siguiente nivel. Y Tobey estuvo increíble como siempre. La mejor palabra que puedo decir es que fue refrescante para mí”, comentó Sam Raimi para Variety.

Sam Raimi también participará del Universo Cinematográfico Marvel, pues recientemente ha dirigido “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”, una de las películas más esperadas del año, que se estrena durante la primera semana de mayo. Recordemos que Stephen Strange tiene un rol importantísimo en “Spider-Man: No Way Home”.

Asimismo, "You're Dead Hélène", corto de terror dirigido por Michiel Blanchart y producido por Sam Raimi se encuentra dentro de la lista corta de nominados a mejor cortometraje para los próximos premios Oscar.

“Spider-Man: No Way Home” es la sexta película más taquillera de la historia

A cinco semanas de su estreno, “Spider-Man: No Way Home” continúa rompiendo récords. Hace poco se supo que ya es la sexta película más taquillera de la historia, habiendo superado a “Jurassic World” (2015) y a “El rey león” (2019), con una recaudación mundial de $1.691 billones.

La quinta en la lista es “Avengers: Infinity War” (2018), con más de dos billones en recaudación mundial. El primer lugar lo tienen “Avatar” (2009); el segundo, “Avengers: Endgame” (2019); el tercero, “Titanic” (1997); y el cuarto es para “Star Wars: Episodio VII” (2015).

Mientras que en Estados Unidos y Canadá, “Spider-Man: No Way Home” ha recaudado 721 millones; esto la hace la cuarta película más vista en esos dos países. Y está a poco más de 40 millones de superar a “Avatar”, que ocupa la tercera casilla.

