En una entrevista, los guionistas de "Spider-Man: No Way Home" explicaron por qué no sale el tío Ben. | Fuente: Sony Pictures

Si eres uno de los pocos que no ha visto la más reciente cinta de Marvel Studios, “Spider-Man: No Way Home”, estás a tiempo de salir de la nota y volver cuando ya veas la película. Si, por otro lado, eres de los que no le preocupan los spoilers, puedes continuar leyendo la nota, bajo tu responsabilidad...

[ALERTA SPOILER: ESTA NOTA CONTIENE INFORMACIÓN SOBRE "SPIDER- MAN: NO WAY HOME"]

“Un gran poder conlleva una gran responsabilidad” es la frase que se le atribuye al tío de Peter Parker y esposo de la tía May, Ben, personaje fundamental en los comics y primeras sagas fílmicas del arácnido, pero que no aparece ni de asomo en la última trilogía, cuya última entrega fue “Spider-Man: No Way Home”. Sus guionistas, Chris McKenna y Erik Sommers, explicaron a The Hollywood Reporter por qué.

“Esas palabras están tan ligadas al tío Ben, que no parecía haber un lugar natural para ellas… A medida que la historia comenzó a desarrollarse, y cuando llegamos a la escena con May, nos dimos cuenta de que 'esta será el tío Ben de Peter'”, explica Erik Sommers al referirse a la escena donde la tía May pierde la vida.

Por su parte, McKenna señaló que se les preguntó frecuentemente por el tío Ben: cuándo había muerto o si Peter Parker era el responsable de dicha muerte. Tras discutirlo varias veces, llegaron a la conclusión de que el primer mentor de Spider-Man no tenía que ser el de siempre, sino que este rol podía ser ocupado por la tía May. En ese sentido, el tío Ben no existió en el universo de la última trilogía.

Otro personaje que puede haber ocupado el rol del tío Ben es Tony Stark, quien fue el primer mentor de Spider-Man cuando decide hacerse superhéroe. Al igual que el tío Ben o la tía May, este pierde la vida, dejando un profundo vacío en la vida de Peter Parker.

“Spider-Man: No Way Home”: ¿Qué dijeron sus guionistas sobre trabajar con dos icónicos actores?

En la misma entrevista con The Hollywood Reporter, Chris McKenna y Erik Sommers, guionistas de la taquillera película, hablaron sobre cómo fue trabajar con Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes interpretaron al popular arácnido en sagas pasadas.

El rodaje de “Spider-Man: No Way Home” comenzó en octubre del 2020, y Maguire y Garfield recién firmaron sus contratos en diciembre, por lo que los guionistas tuvieron que apurar la entrega de sus respectivas partes, lo cual se dio antes de Navidad de dicho año. Ambos actores no solo estuvieron de acuerdo con lo que leyeron, también aportaron en el desarrollo de sus personajes.

"Tenían ideas, y fue realmente interesante y útil ver sus ideas… Nadie conoce al personaje tan bien –o piensa tanto en él– como alguien que tiene que encarnarlo y venderlo... Definitivamente le dieron forma a lo que hicimos ", comentó Erik Sommers.

Según comentaron ambos guionistas, Tobey Maguire, que interpretó a Spider-Man entre 2002 y 2007, quiso mantener al mínimo toda revelación sobre su personaje posterior a “Spider-Man 3”. Mientras que Andrew Garfield, que hizo del arácnido entre 2012 y 2014, buscó explorar el oscuro camino que siguió su Peter Parker tras la muerte de Gwen Stacy (Emma Stone) en la segunda película que hizo.

