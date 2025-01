“Lo esperé toda mi vida”: Jennifer Lopez se emociona con ovación de pie en Sundance por 'El beso de la Mujer Araña'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de un año particularmente difícil, marcado por su divorcio de Ben Affleck, la cancelación de su gira This Is Me... Live, acusaciones en su contra por presunto plagio y las pésimas críticas por el estreno de Atlas (2024) en Netflix, Jennifer Lopez finalmente encuentra un respiro y arranca el 2025 con el pie derecho, al menos en el cine.

La cantante y actriz, vestida con un deslumbrante traje inspirado en telarañas, no pudo contener las lágrimas mientras El beso de la mujer araña recibía una ovación de pie en el Festival de Cine de Sundance. Visiblemente emocionada, Lopez compartió con el público en el Eccles Theatre de Park City que estaba viviendo el sueño que había perseguido desde pequeña.

“He esperado este momento toda mi vida”, expresó. “La razón por la que quise estar en este negocio es porque mi mamá me sentaba frente al televisor una vez al año… y aparecía West Side Story en Acción de Gracias. Estaba fascinada. Pensé: ‘Eso es lo que quiero hacer’. Esta es la primera vez que realmente lo logro. Este hombre hizo mi sueño realidad”.

Se refería al director Bill Condon, un cineasta experto en el género musical, conocido por su trabajo en Chicago, Dreamgirls, el remake de La bella y la bestia de Disney y The Greatest Showman. Este estreno marca el regreso de Condon a Sundance, tras el drama de época Dioses y monstruos (1998), protagonizado por Ian McKellen y Brendan Fraser.

¿De qué trata El beso de la mujer araña?

El beso de la mujer araña, ambientada principalmente en una prisión argentina durante la dictadura militar, sigue a Luis Molina (Tonatiuh), un escaparatista queer encarcelado por mantener relaciones con otro hombre. Para huir de los horrores de la prisión, le narra a su nuevo compañero de celda, el preso político Valentín Arregui (Diego Luna), historias vívidas sobre las aventuras cinematográficas de su diva favorita, Ingrid Luna (Jennifer Lopez).

"Trata sobre cómo el amor puede sanar cualquier división. Estas dos personas no podían ser más diferentes, presos en una celda juntos, sin importar su sexualidad, sus creencias políticas, nada", dijo Lopez a AFP en la alfombra roja de Sundance. "Es exactamente el tipo de historia que necesitamos ver en estos tiempos", agregó.

La participación de Lopez fue clave para la recaudación de la película en su búsqueda de financiamiento, comentó el director a AFP, quien también destacó que ella era la única persona capaz de interpretar este papel. "Porque ella es una diva. No tenemos muchas divas en nuestros tiempos. No sé si es que pasaron de moda", comentó.

Esta es la segunda adaptación cinematográfica de la novela de Manuel Puig, tras la aclamada versión de 1985 dirigida por Héctor Babenco, que le valió un Oscar a Mejor Actor a William Hurt. Además, existe una versión teatral, y un libreto de Terrence McNally, que se estrenó en Broadway en 1993 y ganó siete premios Tony, incluido Mejor Musical.

Tonatiuh, Jennifer Lopez y Bill Condon durante la premier en Sundace de la película 'El beso de la Mujer Araña'.Fuente: AFP

