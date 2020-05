Taika Waititi se encargará de dirigir la próxima cinta de "Star Wars". | Fuente: AFP/Disney

“Star Wars” tiene una gran noticia en la fecha de su celebración. Disney confirmó este lunes que Taika Waititi dirigirá una película de la saga, un proyecto sobre el que habían circulado rumores en Hollywood a comienzos de este año.

El gigante de Mickey Mouse señaló en un comunicado que Waititi, quien ganó el Óscar al mejor guion adaptado por "Jojo Rabbit" (2019), escribirá esta nueva cinta de la saga galática para la gran pantalla junto a Krysty Wilson-Cairns, nominada a la estatuilla al mejor guion original por "1917" (2019).

Disney no dio ningún detalle de la trama de esta nueva película ni tampoco concretó una fecha de lanzamiento. El anuncio de este nuevo largometraje se hizo oficial aprovechando que hoy es el 4 de mayo, que coloquialmente es conocido como el “Día de Star Wars”.

La frase nace por un juego de palabras en inglés: "May the Fourth", cuatro de mayo en español, suena muy parecido al comienzo de "May The Force Be With You", la famosa frase "Que la fuerza te acompañe" que forma parte de la clásica saga de George Lucas.

A comienzos de este año, The Hollywood Reporter aseguró que los responsables de "Star Wars" habían tanteado a Waititi para que se pusiera al frente de una película de la saga.

El cineasta cuenta con experiencia en el universo de "Star Wars", ya que dirigió el octavo episodio de la primera temporada de "The Mandalorian", producción protagonizada por el chileno Pedro Pascal que supuso el estreno de la saga en el mundo de las series de acción real.

Taika Waititi es uno de los nombres más cotizados en Hollywood por su versatilidad y capacidad de conquistar al público con películas de lo más diversas. "Thor: Ragnarok" (2017), que relanzó las películas del superhéroe nórdico con mucho humor y un homenaje a los 80, sirvió como carta de presentación del director neozelandés de cara al gran público y recaudó en todo el mundo 854 millones de dólares.

Aunque previamente había llamado la atención de los cinéfilos con la singular comedia de vampiros "What We Do in the Shadows" (2014). El prestigio para Waititi llegó el año pasado con "Jojo Rabbit", una singular película, entre la comedia surrealista y el drama histórico, sobre un niño nazi cuyo amigo invisible es Adolf Hitler.

El director, que se reservó como actor el papel de Hitler, triunfó con esta película protagonizada por Roman Griffin Davis y Scarlett Johansson.

Además, cuenta con un futuro de lo más ajetreado, ya que tiene pendiente de estreno la comedia "Next Goal Wins" y está confirmado que dirigirá "Thor: Love and Thunder", cuarta película del Dios del trueno con Chris Hemsworth, Natalie Portman y Tessa Thompson.

Por su parte, "Star Wars" no va a estrenar ninguna película en 2020 después de que en diciembre llegara a los cines "Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker" (2019), que cerró la historia de nueve películas sobre los Skywalker. (EFE)