'Super/Man: La historia de Christopher Reeve' emociona con su tráiler oficial y confirma su próximo estreno en cines

Christopher Reeve regresará a la pantalla grande. DC Studios ha comenzado la semana con el lanzamiento del tráiler oficial de Super/Man: La historia de Christopher Reeve, un esperado documental que narra la vida del actor que encarnó al Hombre de Acero. La película se estrenará en septiembre en cines de Estados Unidos y Canadá, y llegará a Latinoamérica en octubre.



La película incluye escenas caseras íntimas nunca vistas y un extraordinario tesoro de material de archivo personal, así como las primeras entrevistas extendidas jamás filmadas con los tres hijos del actor, Matthew, Alexandra y Will, y entrevistas con los estrellas de Hollywood que fueron colegas y amigos cercanos de Reeve.

El documental de Christopher Reeve presenta su historia a través de imágenes indéditas y entrevistas con familiares y amigos.Fuente: DC Studios

¿Qué hemos visto en el tráiler de Super/Man: La historia de Christopher Reeve?

El tráiler comienza con imágenes de Christopher Reeve en su papel de Superman. "Todos buscan un héroe, pero yo no lo soy", se le escucha decir. Luego añade: "Fue solo un papel. Interpreté un personaje. No soy ese hombre". En otro momento, Reeve confiesa: "Me di cuenta de que este papel podía cambiar mi vida".



La voz de Reeve se intercala con escenas de sus películas como el Hombre de Acero, entrevistas, encuentros con fans, material casero de sus hijos, y conversaciones con familiares y amigos, como Susan Sarandon y Glenn Close. Sus hijos, Matthew, Alexandra y Will, lo recuerdan como una persona muy activa y competitiva.



El tráiler también aborda el trágico accidente de 1995 que dejó a Reeve cuadripléjico: "Arruiné mi vida y la de los demás. No podré navegar, lanzarle la pelota a Will, hacer el amor con Dana [su esposa]. Deberían dejarme ir", se le oye decir. Sin embargo, recuerda que su esposa le salvó la vida cuando le dijo: "Sigues siendo tú, y te amo".



El avance concluye con una reflexión poderosa del actor: "¿Qué es un héroe? Antes decía que era alguien que realizaba una acción valiente sin medir las consecuencias. Hoy, mi definición es muy distinta. Creo que un héroe es una persona común que encuentra fuerzas para seguir y resistir a pesar de obstáculos descomunales".

¿De qué trata Super/Man: La historia de Christopher Reeve?

La película de Christopher Reeve , a cargo de Ian Bonhôte y Peter Ettedgui, narra el extraordinario ascenso de un actor desconocido a una estrella icónica del cine, cuya interpretación definitiva de Clark Kent/Superman estableció el estándar para los universos cinematográficos de superhéroes que hoy dominan la industria.



El documental Super/Man: La historia de Christopher Reeve muestra cómo Reeve se convirtió en un líder carismático, a pesar de su cuadriplejia, y un activista comprometido en la búsqueda de una cura para las lesiones de la médula espinal. Además, explora su pasión por la defensa de los derechos y el cuidado de las personas con discapacidad.

El documental sobre Christopher Reeve se estrenó en el Festival de Cine de Sundance.Fuente: DC Studios

¿Cuándo se estrena Super/Man: La historia de Christopher Reeve?

Super/Man: La historia de Christopher Reeve tuvo su estreno mundial en enero en el Festival de Sundance y ahora está lista para llegar a la cartelera comercial. En Estados Unidos, el documental se estrenará en cines el 21 de septiembre, seguida por su lanzamiento en Latinoamérica el 24 de octubre, y llegará a los cines del Reino Unido a partir del 1 de noviembre.

