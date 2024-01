"Robin Williams estaría vivo si Christopher Reeve estuviera todavía aquí", afirma Glenn Close

El recién estrenado documental Super/Man: The Christopher Reeve Story profundiza en la estrecha amistad entre los desaparecidos actores Robin Williams y Christopher Reeve, destacando testimonios significativos como el de la actriz Glenn Close.

El documental Super/Man: The Christopher Reeve Story celebró su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance 2024. En este, Glenn Close, una de las numerosas personalidades entrevistadas, ofrece reflexiones sobre la vida y el legado de Reeve, así como sobre la especial amistad que compartía con Robin Williams.

La actriz, de 76 años, quien compartió pantalla con Williams en The World According to Garp en 1982, confiesa en la película: "Siempre he creído que, si Chris aún estuviera entre nosotros, Robin también estaría vivo".

¿Cómo se conocieron Robin Williams y Christopher Reeve?

Williams, quien a los 63 años falleció en 2014 por suicidio, atravesó desafíos de salud mental a lo largo de su prolífica carrera. Por otro lado, Reeve murió a los 52 años en 2004, debido a un paro cardíaco, nueve años después de sufrir una lesión en la médula espinal en un accidente de equitación que lo dejó paralizado.

Ambos actores forjaron una estrecha amistad después de estudiar y convivir en la Juilliard School de Nueva York a partir de 1973. "Su amistad, su conexión, son cosas de leyenda. No solo perduró, sino que se convirtió en una fuerza vital que los sostenía a ambos", expresó Close en declaraciones a ET News.

¿Cómo era la amistad de Robin Williams y Christopher Reeve?

Durante la Gala Anual Una Noche Mágica de la Fundación Christopher y Dana Reeve, Close compartió por primera vez que estaba "convencida" de que el protagonista de Mrs. Doubtfire estaría vivo si Reeve también lo estuviera en 2017.

"Los viernes por la tarde, Chris literalmente volaba, pilotando su propio avión, recogía a Robin y se iban volando para el fin de semana", agregó. "El domingo, al final de la tarde, Chris volvía y devolvía a Robin, debo decir, un poco maltrecho (...) Estaban viviendo el tipo de vida rápida y loca que nuestra industria puede darte".

¿De qué trata el documental sobre Christopher Reeve?

Super/Man: The Christopher Reeve Story recoge entrevistas con los tres hijos de Reeve, Matthew, Alexandra y Will, presentes en el estreno de Sundance, y su esposa Dana, quien falleció en 2006 a causa de cáncer de pulmón. Incluye recuerdos de amigos de Reeve como Whoopi Goldberg, Susan Sarandon y Jeff Daniels.

El documental, dirigido por Ian Bonhôte y Peter Ettedgui, también detalla que Reeve le expresó a su esposa mientras luchaba en el hospital: "Quizás deberíamos dejarme ir". Sin embargo, ella se negó a permitir que muriera, respondiendo: "Todavía eres tú y te amo".

