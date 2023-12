"La caricatura de Blancanieves es muy querida": Rachel Zegler destacó su papel en nueva película

Rachel Zegler aseguró sentirse muy orgullosa de encarnar al icónico personaje de Blancanieves en una próxima película de Disney que llegará a los cines en marzo de 2025. En un diálogo con Halle Bailey (La Sirenita) para Variety, la actriz de 22 años elogió su papel como la histórica princesa animada que sigue cautivando a grandes y chicos.

“La caricatura es muy querida. Fue el primer largometraje de dibujos animados. Ganó premios Oscar honoríficos y todas esas cosas increíbles que sucedieron en esa película son la razón por la que nosotras podemos sentarnos aquí hoy, porque hicieron de Disney lo que es”, señaló.

No obstante, Rachel Zegler también mencionó “la presión” que puede causar hacer de Blancanieves en una película real apoyada en CGI (imagen generada por computadora) y donde actuará con Gal Gadot, quien hará de la Reina Malvada.

“Obviamente, eso viene con mucha presión que me he puesto a mí misma (…) Hay un grupo muy dedicado de personas que aman los dibujos animados de Disney. Ahora, yo soy uno de ellos. Me encanta lo que Disney ha lanzado en los últimos 100 años”, manifestó.

Blancanieves será la secuela de la película animada Blanca nieves y los siete enanos de 1937. | Fuente: Disney

Disney reveló primera imagen de Blancanieves

En octubre último, Disney difundió la primera imagen de la versión live-action de Blancanieves, película que tiene programada estrenarse el 21 de marzo de 2025 y que transformó a Rachel Zegler en la histórica princesa.

En la fotografía se ve a Blancanieves en una sala dentro de una casa de madera y siendo rodeada por los siete enanos, quienes la miran con curiosidad y simpatía.

Cabe mencionar que para esta versión, los pequeños personajes han sido hechos por computadora. Del mismo modo, a diferencia de la historia original, esta propuesta mostrará a Blancanieves convirtiéndose en la líder que su padre la animó a ser.

Rachel Zegler será la primera latina en interpretar a Blancanieves, personaje que tuvo gran éxito por su largometraje original de 1937 con Blancanieves y los siete enanos, siendo la película animada de mayor duración de Disney.

Rachel Zegler: "Merezco cobrar por cada hora que 'Blancanieves' salga en Disney+"

Anteriormente, Rachel Zegler enfatizó en que cobraría "por cada hora" que la empresa Walt Disney Company emita a Blancanieves con su rostro en el streaming.

Fue en medio de las protestas de actores y guionistas de Hollywood que la también actriz de ¡Shazam! La furia de los dioses se refirió a las demandas salariales que solicitaba el gremio.

“Si voy a estar parada 18 horas vestida como una princesa icónica, merezco cobrar por cada hora que la película se emita en streaming”, declaró para Entertainment Tonight.