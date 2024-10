'Terrifier 3': Art The Clown, el payaso siniestro, aterroriza las calles de Lima [FOTOS]

EP22 | El Cine Capitol: Historia y Leyendas

Ir al cine o al teatro es una experiencia que la mayoría hemos vivido varias veces. Y hay quienes van a disfrutar una película o una obra varias veces al mes y la verdad es algo que a mí me encanta. Sin embargo, no esperamos ser nosotros los protagonistas en una película de terror si es que vamos a ver una película, es decir, no nos vemos rodeados de fantasmas o escuchamos ruidos sin explicación al ir al cine. Hoy, en Lugares misteriosos, conoceremos la historia y leyendas del famoso Cine Capitol, que está ubicado en Utah, Estados Unidos.