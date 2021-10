Tráiler oficial de "The Batman". | Fuente: Warner Bros.

El tráiler oficial de “The Batman” fue presentado en el final del DC FanDome 2021, segunda edición del evento global dirigido a los fanáticos del universo de DC Comics. El nuevo adelanto nos muestra un poco más del Caballero de la noche, interpretado por Robert Pattinson, y los personajes que rodean su historia en esta entrega cinematográfica.

Para cerrar con broche de oro, la transmisión virtual de DC FanDome presentó el ansiado adelanto de “The Batman”, próxima película dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson. Cabe recordar que, la cinta fue una de las más afectadas en su producción por la pandemia de COVID-19, motivo por el que tuvo problemas durante el rodaje.

A más de un año de su primer teaser, finalmente tenemos otro vistazo de lo que será el nuevo filme centrado en el Murciélago de Gotham. Además de Pattinson, las estrellas Zoë Kravitz (Gatúbela), Andy Serkis (Alfred), Jeffrey Wright (James Gordon) también aparecen en el tráiler oficial.





DC FanDome cierra con broche de oro al presentar nuevo tráiler de "The Batman". | Fuente: Warner Bros.

DC FanDome 2021, la segunda edición del evento global

Luego del estreno de "The Suicide Squad" en cines alrededor del mundo y HBO Max, no habrán más cintas de DC para lo que resta del año. Sin embargo, el DC Fandome 2021 llega en su segunda edición, la cual promete y mucho.

La organización del DC Fandome 2021 se lleva a cabo este sábado 16 de octubre. A diferencia del año pasado, la novedad es que también será transmitido en vivo vía YouTube, Twitch y sitios locales asociados.

Allí no queda todo ya que se han dado detalles del esperado 'lineup' del DC Fandome. En lo que respecta a cintas en la pantalla grande, se mostrará un segundo traíler de "The Batman", un primer vistazo de "Black Adam" y de "The Flash", además de detrás de cámaras de "Aquaman and the Lost Kingdom" y "Shazam: Fury of the Gods". Lo mismo como "DC League of Super Pets".

Tráiler oficial de 'The Batman':

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x14 ¿Cuál es el mejor Spider-Man de la pantalla grande? ¿Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland?

Aún no superamos el tráiler de la tercera película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, así que alucinamos con todas las posibilidades que nos abre el multiverso. Además, nos mandamos a hacer nuestro ranking con los Spidey del cine... aunque ya saben que con nosotros no deben esperar argumentos tradicionales.