Cancelan estreno de la película "The Hunt". | Fuente: Instagram

El estudio Universal canceló este sábado el estreno de la película "The Hunt", previsto para el 27 de septiembre, en medio de una polémica por el lanzamiento de esta cinta tras los recientes tiroteos en Estados Unidos así como por las críticas al filme del presidente estadounidense, Donald Trump.



Dirigida por Craig Zobel ("Compliance", 2012) y protagonizada por Betty Gilpin y Hilary Swank, "The Hunt" se centra en un grupo de personas adineradas que caza gente por placer y como un deporte en una zona rural de EE.UU.



"Aunque Universal Pictures había decidido antes detener la campaña publicitaria de 'The Hunt', después de una consideración razonada el estudio ha decidido cancelar los planes de estrenar la película", dijo este sábado Universal en un comunicado recogido por medios estadounidenses.



"Apoyamos a nuestros cineastas y continuaremos distribuyendo películas en asociación con atrevidos y visionarios creadores, como los relacionados con este thriller satírico y social, pero entendemos que ahora no es el momento adecuado para estrenar esta película", añadió.



Aunque no lo señaló explícitamente en su nota de prensa, Universal se refiere a las matanzas del pasado fin de semana en la ciudad fronteriza de El Paso (Texas, EE.UU.) y Dayton (Ohio, EE.UU.), que dejaron 31 víctimas mortales en total.



En este sentido, el presidente de EE.UU., Donald Trump, atacó el viernes a Hollywood, consideró que esta industria es "racista" y, en una aparente alusión a "The Hunt", dijo que ese filme está "hecho para causar caos".



"¡El Hollywood liberal es racista en el nivel más alto, y con mucho enfado y odio! Les gusta llamarse elite, pero no son elite", manifestó Trump en Twitter.



"La película que va a estrenarse está hecha para causar caos. Crean su propia violencia y luego tratan de echar la culpa a otros. Ellos son verdaderos racistas, y son muy malos para nuestro país", añadió.



El guion de "The Hunt" lleva la firma de Damon Lindelof, un prestigioso productor y guionista que creó la serie "Lost" junto a Carlton Cuse y Jeffrey Lieber.

Detrás de esta película se encuentra el productor Jason Blum, una gran figura del cine de terror y de suspense contemporáneo que se ha especializado en películas de reducido presupuesto que luego arrasan en taquilla.



En la trayectoria de Blum destacan exitosas cintas como "Split" (2016) y "Get Out" (2017) o las sagas fílmicas de "Paranormal Activity", "Insidious" y "The Purge". EFE