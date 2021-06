King Shark es uno de los personajes que veremos en "The Suicide Squad". | Fuente: Warner Bros.

El 6 de agosto de 2021 es la fecha pactada para que "The Suicide Squad" se estrene en cines a nivel mundial y también en la plataforma streaming HBO Max. Será también el primer proyecto de James Gunn en la casa DC Comics, en medio de su estancia en Marvel con los "Guardianes de la Galaxia".

El pasado fin de semana, los medios estadounidenses indicaron que un nuevo avance de "The Suicide Squad" estaba cerca y el mismo fue lanzado este martes. Los actores de la película y el mismo James Gunn lo compartieron en redes sociales, al igual que la productora Warner Bros. en YouTube.

"¡Supervillanos unidos! Este es el nuevo tráiler de 'The Suicide Squad'. Mira la cinta en la gran pantalla este 6 de agosto", sostuvo Gunn vía Twitter.

"The Suicide Squad", pura acción de supervillanos en DC

Los primeros segundos de este nuevo avance están basados en Robert DuBois (Bloodsport), personaje que interpreta Idris Elba. El mismo no tiene intención de sumarse al equipo para 'salvar el mundo'.

Es así que Amanda Waller, a quien da vida la actriz Viola Davis, usa a la hija de Dubois para que este finalmente acepte. Además, se remarca que Bloodsport está en prisión debido a que envió a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a Superman, porque le disparó con una bala de kryptonita.

También, se pueden observar nuevos detalles del villano principal al que se enfrentará "The Suicide Squad". Starro, el Conquistador, planea arrasar con el planeta y tomar el control de toda la población.

Este proyecto es el último de DC a nivel cinematográfico para lo que resta de 2021, tras la "Liga de la Justicia de Zack Snyder". En 2022, los fanáticos de esta casa tienen con qué soñar, pues tendrán "The Batman", "Black Adam", "Aquaman and the Lost Kingdom" y "The Flash".

