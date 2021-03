Starro será parte importante de la cinta de "The Suicide Squad". | Fuente: DC Comics

Y llegó el turno del director James Gunn en DC. Este viernes se lanzó en redes sociales y YouTube el esperado tráiler de "The Suicide Squad", nueva cinta del director de las dos primeras entregas de los "Guardianes de la Galaxia" de Marvel.

A poco del lanzamiento del tráiler, las imágenes de "The Suicide Squad" se volvieron viral en Estados Unidos y parte de Latinoamérica. En este primer vistazo, se pudo confirmar que Starro será el gran antagonista de la cinta, ¿pero quién es realmente este poderoso personaje de DC Comics?

Starro, 'El Conquistador', es un extraterrestre de suma inteligencia, el cual tiene el aspecto de una estrella de mar. La primera aparición en las tiras cómicas de DC del villano de "The Suicide Squad" fue en The Brave and the Bold #28, cuando se enfrentó a la Liga de la Justicia. Vio la luz en el año 1960.

Starro, intergaláctico villano para "The Suicide Squad"

Starro es un ser que busca consumir la energía de habitantes de mundos. | Fuente: DC Comics

Este ser vive con el deseo de conquistar la mayor cantidad de mundos posibles y controlarlos a placer. Para llevar a cabo su cometido, reproduce de manera asexual miles de esporas. Estas últimas se posan sobre sus víctimas para absorber su energía y controlarlos.

Además, sus brazos cuentan con tentáculos y en el centro de su cuerpo tiene un ojo gigante, con el cual absorbe la energía de sus víctimas. También puede regenerarse.

Hay que tener en cuenta que "The Suicide Squad" se estrenará el próximo 4 de agosto en cines a nivel mundial y también vía HBO Max sin costo alguno. Para dicha fecha, el servicio ya estará en Latinoamérica.

La película tiene la partipación de Margot Robbie (Harley Quinn), Idris Elba (Bloodsport), John Cena (Peacemaker), Joel Kinnaman (Rick Flag), Viola Davis (Amanda Waller) y Daniela Melchior (Ratcatcher II).

NUESTROS PODCAST

¿Qué significa una "nueva variante" del coronavirus? ¿Qué se sabe de lo hallado en la India? ¿Es más mortal?, el Dr. Elmer Huerta despeja todas las dudas.