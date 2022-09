Un rebaño de ovejas invade el set de 'Misión Imposible 8' y detienen el rodaje. | Fuente: AFP

Tom Cruise pasó por una situación inesperada durante el rodaje de Misión: Imposible 8. El equipo de producción se vio obligado a suspender la grabación luego de que un rebaño de ovejas irrumpiera en el sitio donde estaban filmando.

Según Fox News, el hecho se desencadenó cuando un miembro del equipo abrió una puerta que permitió a los animales invadir el set. Además de pausar el rodaje, los responsables tuvieron que ayudar a generar las condiciones para que los animales pudieran transitar de forma segura.

Al parecer, Tom Cruise se tomó la situación con humor. En una foto obtenida por el medio, se puede ver al actor y varios compañeros de reparto sonriendo y mirando atentamente la escena. Sin duda, se trata de un hecho inusual que será recordado como una anécdota del rodaje, el cual se realiza en el Distrito de los Lagos, Inglaterra.

Los estrenos de Misión Imposible 7 y 8 se postergaron para 2023 y 2024, respectivamente, debido a la pandemia de la COVID-19. La fecha que los seguidores del agente Ethan Hunt esperaban para el séptimo film era el 29 de septiembre de 2022, después de varios cambios también motivados por la crisis sanitaria.

Sin embargo, en un comunicado conjunto, las productoras Paramount Pictures y Skydance detallaron que la nueva fecha de lanzamiento será el 14 de julio de 2023. Esto ha propiciado que Misión Imposible 8 también tenga que retrasar su salida hasta el 28 de junio de 2024, en vez del 7 julio de 2023 como se tenía previsto.

Flock of sheep invade Tom Cruise's 'Mission: Impossible 8' set while filming https://t.co/5TRHffEbxc pic.twitter.com/JCQYkgGaFT — Page Six (@PageSix) September 16, 2022

Recaudación récord

La saga ha recaudado casi 3 600 millones de dólares hasta el momento y solo su última cinta, Misión Imposible - Fallout (2018), dejó a las productoras una recaudación de 791 millones de dólares; récord de la franquicia.

En la saga cinematográfica de Misión Imposible, Tom Cruise interpreta al espía Ethan Hunt y muchos ya esperan su increíble regreso a la pantalla grande como el audaz personaje.

El trailer de Misión Imposible 7 fue lanzado a principios de año durante la exhibición de Paramount Pictures en CinemaCon y causó gran emoción entre los fans que esperan con ansias la película. Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson y Vanessa Kirby regresan a la saga en sus respectivos papeles, mientras que Hayley Atwell y Pom Klementieff se unen en nuevos roles.

