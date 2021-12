Tom Holland encarnará a Fred Astaire en una película biográfica. | Fuente: AFP

Tom Holland está a punto de estrenar "Spider-Man: No Way Home" ("Spider-Man: No Way Home: Sin camino a casa"), pero parece que ya tiene un nuevo proyecto. El actor reveló que dará vida a Fred Astaire en un biopic sobre el bailarín y actor.

"El guion llegó hace una semana. Todavía no lo he leído, todavía no me lo han dado", reveló a Associated Press. Las declaraciones del intérprete llegan después de que la productora de Spider-Man y exjefa de Sony, Amy Pascal, declarara a GQ que quería a Holland para el papel.

"Hay muy pocos actores trabajando ahora que sean tan versátiles como él. Y es la persona más trabajadora que conozco", aseguró.

Tom Holland dio más detalles, revelando que Pascal ya tenía el guion en su poder. "Hemos hecho FaceTime antes. Yo estaba en la bañera. Tuvimos un FaceTime encantador e interpretaré a Fred Astaire", confirmó. Por el momento se desconoce quién escribirá y dirigirá la película.

La trayectoria de Fred Astaire

Considerado uno de los más grandes bailarines de todos los tiempos, Fred Astaire protagonizó más de 30 musicales cinematográficos, además de tener una impecable trayectoria teatral en Broadway y el West End. "Una cara con ángel", "La hora final", "El coloso en llamas" o "La historia de Irene Castle" son algunos títulos destacados de la filmografía del estadounidense, fallecido en 1987.

Cabe destacar que Amazon Studios está preparando otro proyecto sobre Fred Astaire. Jamie Bell dará vida al bailarín, mientras que Margaret Qualley se meterá en la piel de Ginger Rogers. La película será dirigida por Jonathan Entwistle.

(Con información de Europa Press)

