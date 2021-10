"Venom: Let There Be Carnage" tiene una escena post créditos. | Fuente: Sony Pictures

“Venom: Let There Be Carnage” llegó a la cartelera peruana este jueves 7 de octubre. La segunda película de Sony y Marvel, protagonizada por Tom Hardy, presenta el violento conflicto del simbionte y Carnage, una versión del villano mucho más sangrienta que se originó a partir de la misma composición alienígena.

La película dirigida por Andy Serkis tiene una escena post créditos a diferencia de la cinta original del 2018, que mostró dos de estas. Esta vez, aunque no hace eco a una secuela directa como la primera, sí presenta una conexión definitiva con lo que conocemos como el Spiderverso. Te lo explicamos más abajo. [ALERTA DE SPOILERS]

'Venom: Let There Be Carnage': Escena post créditos

El poderoso Carnage (Woody Harrelson) es derrotado por Eddie Brock (Tom Hardy) y Venom, quienes finalmente han construido una mejor relación, en una batalla que deja a la ciudad de San Francisco hecha pedazos. Esto último se convierte en un evidente motivo para que los protagonistas huyan del país.

En la escena final de “Venom: Let There Be Carnage” vemos a Eddie y Venom disfrutar del sol en la playa mientras esperan que un nuevo terremoto agite sus vidas. De hecho, no está muy lejos de ocurrir tal como apreciaremos más adelante… Ambos están llevando unas relajantes vacaciones en un hotel barato de Latinoamérica, se desconoce en qué país.

La película "Venom: Let There Be Carnage" estrenó este 7 de octubre en cines a nivel nacional. | Fuente: Sony Pictures

El simbionte está fascinado por una telenovela en la televisión. “Todos tenemos un pasado, Eddie”, se le escucha decir en un momento y el hombre sospecha de que está ocultando algo mucho más grande, a lo que el villano decide mostrarle una fracción de eso. La audiencia no puede verlo, pero parece lo bastante salvaje para su anfitrión.

Cuando Eddie está de vuelta en sus sentidos, se da cuenta que no están en una habitación de mala muerte, sino que se encuentran dentro de una suite de lujo… ¿Qué pasó? El mundo ha cambiado o, mejor dicho, el universo. Mientras Venom argumenta que esto no es culpa de su breve fusión mental, la televisión cambia la telenovela por una primicia del Daily Bugle.

“¡EXCLUSIVO!”, dice en la pantalla mientras muestra una toma de Tom Holland, actor que da vida a Spider-Man en el Universo cinematográfico de Marvel (UCM). El joven Peter Parker lleva una expresión desconcertada al ser captado por las cámaras en medio de Manhattan, por lo que, ser trataría del momento en el que revelan su identidad al mundo.

Venom se une al Multiverso de Marvel

Con la escena post créditos de “Venom: Let There Be Carnage” queda claro que todo va calzando como lo esperaban los fans de Marvel. Finalmente, el superhéroe arácnido se enfrentará a algunos de sus archienemigos como Venom, Doctor Oak, Elektro y muchos más, después de que se confirmara la existencia del Multiverso.

