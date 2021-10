"Venom: Let There Be Carnage" presentó su avant premiere en Lima. | Fuente: Difusión

Este jueves llega a las salas de cine peruanas la película "Venom: Let There Be Carnage", secuela del simbionte más conocido de Marvel. Sin embargo, el pasado 6 de octubre, hubo un 'avant premiere' que reunió a fanáticos, cosplayers, influencers y artistas de la escena nacional.

Entre estos últimos, la actriz Merly Morello y el actor Samuel Sunderland, conocidos por sus roles en "De vuelta al barrio", se dejaron ver en el preestreno de la cinta, así como los jóvenes intérpretes Thiago Vernal, Mariagracia Mora Domínguez y Gabriel Rondón.



En el centro, la actriz Merly Morello luce acompañada durante el prestreno de "Venom: Let There Be Carnage". | Fuente: Difusión

Junto con otros asistentes, que se congregaron en el Cinemark del Open Plaza Angamos, pudieron ver la continuación de la historia del periodista Eddie Brock, quien en "Venom: Let There Be Carnage" debe enfrentarse a un nuevo enemigo, alter ego del asesino en serie Cletus Kasady.

La secuela, como se recuerda, está dirigida por Andy Serkis. Su estreno es solo en cines, a diferencia de sus compañeras de Marvel que pasaron de inmediato por la plataforma de 'streaming'. Las entradas ya se encuentran a la venta en boleterías de cines nacionales o mediante páginas web.

Gabriel Rondón, Mariagracia Mora Domínguez, Thiago Vernal y Samuel Sunderland se dejaron ver en el 'avant premiere' de "Venom 2" | Fuente: Difusión

¿Qué medidas de bioseguridad se toman para ver "Venom: Le There Be Carnage"?

Con el fin de prevenir contagios de la COVID-19, asistir al cine para ver "Venom: Let There Be Carnage" exige a los espectadores cumplir con una serie de protocolos de bioseguridad que deben seguirse antes de la función, durante y después de ella.

Antes de ingresar, por ejemplo, los asistentes deben medirse la temperatura y desinfectarse con el alcohol. El uso de doble mascarilo en las áreas comunes, baños, pasillos y salas es obligatorio, y debe mantenerse la distancia de un metro y medio a más.

Durante la proyección de "Venom: Let There Be Carnage" se tomaron en cuenta medidas de bioseguridad. | Fuente: Difusión

Asimismo, Cinemark, el cine donde se proyecta "Venom 2", pide al público respetar la ubicación de sus butacas. Y al término de la función, la salida se realiza de manera ordenada y en línea con las indicaciones del personal.

Para ver la película, existen horarios más espaciados entre cintas para que, durante la salida e ingreso a salas, se eviten los encuentros y las aglomeraciones. La circulación hacia los baños también está reducida.

