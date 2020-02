"Matrix 4" se encuentra en su etapa de producción. Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss volverán a interpretar sus conocidos roles en la cinta.

“Matrix 4” continúa con el rodaje en San Francisco, pero los ciudadanos reportaron pequeños inconvenientes. Hace unos días, usuarios de redes sociales compartieron fotografías y videos de diversas escenas que se vienen filmando para la nueva entrega protagonizada por los recordados Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss.

La película dirigida por Lana Wachowski ha grabado escenas de acción con autos, helicópteros y explosiones. Según indica NBC, una de estas maniobras provocó daños menores en ciertos lugares que funcionan como locación del rodaje. El calor de la explosión derritió las cubiertas de lámparas de construcción y un cartel publicitario, este último valorado en 2,000 dólares.

"Acabamos de ver el plástico que estaba derretido, así que no sabíamos qué estaba pasando", declaró Encar Orozco de JCDecaux Street Furniture. "Llamamos a nuestro gerente y descubrimos que fue una explosión para la película".

A pesar de los costos materiales, los dueños de los locales en San Francisco no se sienten molestos. ¿Todo sea por volver a ver a Keanu Reeves en “Matrix 4”? No del todo, algunos consideran que es el sacrificio de tener un negocio en esa zona y no se preocupan mientras la producción cubra los gastos de arreglarlo.

"Supongo que el costo de hacer negocios", aseguró Marianne Sarrazin de San Francisco. "Siempre que tomen precauciones de seguridad. Pero suceden cosas. Si van a cubrir el costo del daño, creo que estoy de acuerdo con eso".

En esa misma línea, algunas personas pudieron observar con gran detalle cómo se grabaron las sorprendentes escenas de “Matrix 4”. El ciudadano Carol Dickerson pudo ver un helicóptero desde la ventana de su trabajo.

“Cuando miré por la ventana y me di cuenta de que el helicóptero estaba tan cerca, pensé: ‘Oh, espero que no tengamos una situación de Duro de matar aquí donde golpea el edificio’. Pero no, estaban realmente a salvo”, refirió.