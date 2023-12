"Me siento atraída por las mujeres": Billie Eilish confirma que pertenece a la comunidad LGTBQ+ [VIDEO]

Billie Eilish opens up about coming out in her Variety cover story: "I didn't realize people didn't know!" | Variety Hitmakers presented by @sonyelectronics https://t.co/xxmgD0zs3Y pic.twitter.com/uDDbCk6tgp — Variety (@Variety) December 2, 2023

Billie Eilish ha remecido a todos con una confesión inesperada sobre su sexualidad. La cantante de 21 años declaró a Variety, en el evento Power of Women, que se siente atraída por las mujeres dejando clara su pertenencia a la comunidad LGTB. Además, recalcó que no tenía en mente “salir del armario” ya que era algo que a ella no le parecía necesario.

“Amo a las mujeres como personas. Me siento atraída por ellas de verdad. Me siento atraída físicamente, pero también me intimidan mucho ellas, su belleza y su presencia”, señaló al ser consultada sobre el tema en la alfombra roja en el evento Hitmakers organizado por Variety el último sábado para dar a conocer las canciones más importantes del año.

Es así como la artista california hizo públicas sus preferencias sexuales y resaltó que tras la publicación de la portada recién pudo darse cuenta de que había anunciado su orientación. “Vi el artículo y pensé: 'Oh, supongo que salí del armario hoy'. Está bien, genial. Es emocionante para mí porque supongo que la gente no lo sabía, pero es genial que lo sepan (...) Estoy a favor de las chicas", manifestó la expareja de Jesse Rutherford.

"No (salí del armario), no lo hice (...) Pero pensé '¿no era obvio'? No me di cuenta de que la gente no lo sabía. Realmente no creo en eso. Simplemente digo '¿por qué no podemos simplemente existir? (...) Estuve haciendo esto durante mucho tiempo y simplemente no hablé de ello. Ups", añadió la intérprete de 'What Was I Made For?', tema de la película Barbie.

Billie Eilish sorprendió al hacer públicas sus preferencias sexuales. | Fuente: Instagram (billieeilish)

Billie Eilish dice tener “conexiones profundas” con las mujeres

En esa misma línea, Billie Eilish contestó a la periodista Kacy Stephan de Variety que nunca sintió “que pudiera relacionarse tan bien con las mujeres” por lo que ahora se muestra abierta de decirlo ante las cámaras y sus seguidores.

“Las amo mucho como personas. Me atraen. Tengo conexiones profundas con las mujeres de mi vida, los amigos de mi vida, la familia de mi vida”, declaró. Asimismo, la compositora norteamericana respondió si, con esta confesión, su perspectiva sobre otras mujeres ha cambiado. “Toda les tengo miedo, pero creo que son muy bonitas”, explicó.

Billie Eilish terminó su relación con el cantante Jesse Rutherford

En mayo de este año, Billie Eilish decidió terminar su relación con el cantante Jesse Rutherford luego de siete meses. Fue el representante de la artista quien contó que la pareja se había separado descartando que el motivo sea la inclusión de una tercera persona.

"Podemos confirmar que Billie y Jesse se separaron amistosamente y siguen siendo buenos amigos. Todos los rumores de infidelidad son falsos. Ambos están actualmente solteros", se lee en el comunicado compartido por la CNN.

Otra de las relaciones conocidas de Billie Eilish fue el rapero Brandon Adams con quien apareció en el documental Billie Eilish: The World's a Little Blurry revelando un amorío lleno de toxicidad y conductas violentas.