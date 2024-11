Nava Mau, actriz transgénero de la serie 'Bebé reno', se reunió con el papa Francisco en el Vaticano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nava Mau, actriz transgénero de la exitosa serie Bebé reno, se reunió con el papa Francisco en el Vaticano. Por medio de sus redes sociales, la también activista LGBTQ compartió un carrusel de fotografías donde mostró su encuentro con el santo pontífice junto con representantes de las comunidades en defensa de los derechos de gais, lesbianas, trans, y otros géneros.

“Este año ha estado lleno de momentos que no se sentían reales, todavía no se siente real, y este es uno que definitivamente no estaba en mi tarjeta de bingo. Nunca en mi vida imaginé que estaría sentado al lado del papa (Francisco) en su residencia, y mucho menos hablar con él durante una hora junto a seis defensores LGBTQ de todo el mundo”, escribió la actriz en un post publicado el último miércoles.

Seguidamente, Mau, quien fue nominada al premio Emmy por su papel de Teri, novia trans del protagonista Donny (Richard Gadd), resaltó que pudo hablar con el papa Francisco sobre su educación, su trabajo “con sobrevivientes de la violencia”, así como la forma en que la comunidad “ha sido su fe”.

“Le conté sobre el bebé reno, y lo que significaba para tantos millones de personas alrededor del mundo conocer ahora a una mujer trans que está empoderada, poseída y amada. Le conté sobre mi abuela, que era mi mejor amiga y que habría estado más orgullosa de mí. Ella estaba allí con nosotros ese día”, sostuvo.

El papa Francisco se reunió con representantes de las comunidades LGBTQ en el Vaticano. | Fuente: Instagram (navamau)

Nava Mau sobre su encuentro con el papa Francisco: “Nunca olvidaré su bendición”

En otro momento, Nava Mau lamentó haber perdido otras fotografías de su viaje al Vaticano donde estuvo con el papa Francisco. Sin embargo, mostró su entusiasmo de haber compartido con él “el espíritu de las comunidades que luchan por la supervivencia, la dignidad y la justicia”.

“Sí, estos dos días fueron sagrados. Las palabras de despedida del Papa para nosotros fueron que él nos desea todo el amor y la felicidad que deseamos, y que deberíamos seguir luchando. Nunca olvidaré su bendición”, remarcó.

Del mismo modo, la mexicana mencionó que, aparte de ella, estuvieron activistas de las comunidades LGBTQ provenientes de Uganda y Ghana quienes fueron en representación “de la resistencia contra las leyes que llegan tan lejos” como castigar a las personas trans “con la pena de muerte”.

“Vemos un aumento de los ataques políticos contra personas maricas y trans en los Estados Unidos, me sorprende su inquebrantable valentía. Su determinación y fe deben guiarnos a todos, porque no somos libres hasta que todos sean libres. Debemos estar juntos en esta lucha”, concluyó.

Jessica Gunning, Richard Gadd y Nava Mau en escena de la serie 'Bebé reno'. | Fuente: Netflix

Nava Mau es una de las protagonistas de la serie Bebé reno. | Fuente: Netflix

¿Quién es Nava Mau, la actriz trans que protagoniza Bebé reno?

Nava Mau es una actriz y directora tras de 32 años nacida en Ciudad de México y criada en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Ha conseguido una trayectoria notable en el mundo del arte luego de su trabajo en el cortometraje Waking Hour, estrenado en 2019.

Además de su participación en proyectos como Generation -de Max-, Divulgación y Despertar, Nava es considerada una ferviente defensora de los derechos LGBTQ+. Su activismo se extiende a la lucha contra la violencia y la educación política, participando activamente en eventos y campañas que abordan estos temas.

"Con su actuación en Bebé reno, Nava Mau continúa demostrando su talento y versatilidad, consolidándose como una de las figuras más prometedoras en la industria del entretenimiento, tanto en México como a nivel internacional", detalla un comunicado de Netflix.

