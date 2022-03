"Dr Strange 2: En el Multiverso de la locura" : Los 'easter eggs' del adelanto del filme | Fuente: Youtube

Desde la emisión del nuevo tráiler de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", durante los anuncios del Super bowl, los fanáticos han analizado el avance del filme con detenimiento y han recopilado algunos easter eggs que se muestran en la pantalla, tanto en el tráiler como en el póster oficial.

Los 'easter eggs' develados por los fanáticos de Marvel

Existen muchos 'easter eggs' que han sido develados por los fanáticos, aunque algunos son casi imposibles de averiguar.

Las variantes de Dr Strange

El tráiler muestra dos versiones del Doctor Strange, incluyendo la versión de los cómics y su versión oscura, vista en la serie de Disney plus "What if..?". De hecho, un fanático analizó con detenimiento el póster oficial y se dio cuenta de que no sólo aparecería su versión oscura, sino Zombie Strange y Defensor Strange, otras variantes.

Múltiples Wandas Maximoff

Wanda Maximoff regresa a la pantalla, y no solo se tendrá a una, ya que se encontraron en el póster oficial varias versiones de 'Wandas', las cuales también fueron descubiertas analizando el póster, aunque algunas con más salud mental que otras en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".





Aparición de Sra. Marvel

Al parecer, se estaría dando a entender que se podría tener a Capitana Marvel dentro del filme, aunque el tráiler no lo ha dejado del todo claro. La pregunta también va porque se desconoce si será Carol Danvers o Kamala Khan.

El regreso del Barón Mordo

Fue visto por última vez en "Doctor Strange" y se le podrá ver poniendo a Strange bajo arresto. Los fanáticos especulan que lo lleva hacia el consejo de los Illuminati ,debido que se escucha una voz en el tráiler en off que dice "deberíamos decirle la verdad".

La voz pertenecería a Patrick Stewart

Los fanáticos especulan el personaje que habla en off: se trataría de Patrick Stewart de las películas de "X-men" y, aunque se sabe que en la línea de "X-men" Stewart falleció, este podría ser una variante del multiverso.

Aún se desconoce qué traerá la nueva película "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", pero lo que sí es seguro es que hará que los fans se mantengan pegados a sus asientos.

