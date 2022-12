En "El señor de los anillos", La Comarca era el hogar de los entrañables hobbits, seres de la Edad Media creada por J.R.R. Tolkien. | Fuente: New Line Productions

En "El señor de los anillos" y "El Hobbit", era conocida como La Comarca. Fue el hogar de Bilbo y Frodo Bolson, probablemente los nombres más célebres de la pequeña comunidad de hobbits, y también de Sam, Merry y Pippin. Y ahora podría ser el punto de alojamiento para diversos turistas que quieran pasar una noche en este set de rodaje ubicado en Nueva Zelanda.

Según reportó la prensa estadounidense, Hobbiton (como se le conoce a este pequeño pueblo) apareció recientemente en la plataforma de Airbnb, con una oferta de pequeñas casas para que los fans de la saga de J.R.R. Tolkien tengan la oportunidad de vivir como lo haría un hobbit. Sin ningún enemigo como Sauron acechando, por supuesto.

Situada en la región neozelandosa de Waikato, el lugar de colinas verdes y onduladas tiene un área de poco más de 1 000 hectáreas, con viviendas que tienen un costo de 6 dólares americanos por noche. Los afortunados tendrán acceso a su propio Hobbit Hole, así como a un banquete nocturno en The Green Dragon Inn y un recorrido privado al detrás de escena del set.

Las reservas para visitar este icónico espacio de "El señor de los anillos" estarán disponibles a partir del 13 de diciembre. Así, La Comarca, que tantos buenos recuerdos cosechó en sus famosos habitantes, proyectará su encanto en visitantes que no son ni magos ni elfos.

"El señor de los anillos: Los anillos de poder", el retorno de la Tierra Media de Tolkien

Muchos años después de iniciada la franquicia, la plataforma Amazon Prime Video decidió apostar por filmar la serie "El señor de los anillos: Los anillos de poder", que bucea en el pasado de personajes de la Tierra Media ideada por J.R.R. Tolkien, como Galadriel, Sauron, Isildur, entre otros.

Así, este drama épico se sitúa miles de años antes de los eventos de 'El Hobbit' y 'El señor de los anillos'. Su historia trae de regreso a una era en la que los grandes poderes fueron forjados, reinos ascendieron a la gloria y cayeron a la ruina, héroes improbables fueron puestos a prueba y uno de los villanos más grandes de Tolkien amenazó con cubrir de oscuridad al mundo.

En septiembre, según un comunicado de prensa de Prime Video, "El señor de los anillos: Los anillos de poder" se convirtió en el mejor lanzamiento de la historia de la plataforma de 'streaming' al tener más de 25 millones de espectadores en su primer día de estreno.

Con "El señor de los anillos: Los anillos de poder", Prime Video pretendía desafiar a HBO y su precuela de la serie de culto 'Game of Thrones', 'House of the Dragon', que comenzó a transmitirse el 21 de agosto.

