Zendaya se llevó dos premios en los People's Choice Awards 2019. | Fuente: EFE

¿Qué artistas y qué shows marcaron este año la cultura pop? Los People's Choice Awards 2019 reconoció a las estrellas más populares del cine, la televisión, la música y la cultura pop en 43 categorías.

En la pantalla grande destacó "Avengers: Endgame", mientras que en televisión se alzó "Strangers Things". Los People's Choice Awards 2019 también reconoció el k-pop con estatuillas para la banda BLACKPINK. Mientras que la joven actriz Zendaya se llevó dos galardones: uno por su trabajo en el cine y otro en la televisión.

Esta es la lista completa de ganadores.

Ariana Grande, Jennifer Aniston y Robert Downey Jr. son algunos de los nominados en los People’s Choice Awards 2019. | Fuente: Instagram / AFP

CINE



LA PELÍCULA DEL 2019

“Avenger: Endgame"



LA PELÍCULA DE COMEDIA DEL 2019

”Murder Mystery"

LA PELÍCULA DE ACCIÓN DEL 2019

“Avengers: Endgame"



LA PELÍCULA DE DRAMA DEL 2019

“After"



LA PELÍCULA FAMILIAR DEL 2019

"Aladdin"



EL ACTOR DE PELÍCULA DEL 2019

Robert Downey Jr., “Avengers: Endgame”



LA ACTRIZ DE PELÍCULA DEL 2019

Zendaya, “Spider-Man: Far From Home”



LA ESTRELLA DE UNA PELÍCULA DE DRAMA DEL 2019

Cole Sprouse, “Five Feet Apart”



LA ESTRELLA DE UNA PELÍCULA DE COMEDIA DEL 2019

Kevin Hart, “The Upside”



LA ESTRELLA DE UNA PELÍCULA DE ACCIÓN DE 2019

Tom Holland, “Spider-Man: Far From Home”



TELEVISIÓN

EL PROGRAMA DE 2019

“Stranger Things"



EL PROGRAMA DE DRAMA DE 2019

“Stranger Things"



EL PROGRAMA DE COMEDIA DE 2019

"The Big Bang Theory"



EL REALITY SHOW DEL 2019

“Keeping Up with the Kardashians"



EL PROGRAMA DE COMPETENCIA DEL 2019

“America’s Got Talent"



EL PROGRAMA DIGNO DE MARATONES DEL 2019

"Outlander"



EL PROGRAMA DE CIENCIA FICCIÓN/FANTASÍA DEL 2019

"Shadowhunters"



LA ESTRELLA MASCULINA DE TELEVISIÓN DEL 2019

Cole Sprouse, “Riverdale”



LA ESTRELLA FEMENINA DE TELEVISIÓN DEL 2019

Millie Bobby Brown, “Stranger Things”



LA ESTRELLA DE DRAMA DE LA TELEVISIÓN DEL 2019

Zendaya, “Euphoria”



LA ESTRELLA DE COMEDIA DE LA TELEVISIÓN DEL 2019

Kristen Bell, “The Good Place”



EL TALK SHOW NOCTURNO DEL 2019

”The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"



EL CONCURSANTE DE UNA COMPETENCIA DEL 2019

Hannah Brown, “The Bachelorette”



LA ESTRELLA DE REALITY DEL 2019

Khloé Kardashian, “Keeping Up With the Kardashians”



MÚSICA

EL ARTISTA MASCULINO DEL 2019

Shawn Mendes



LA ARTISTA FEMENINA DEL 2019

Billie Eilish



EL GRUPO DEL 2019

BLACKPINK

LA CANCIÓN DEL 2019

Shawn Mendes, Camila Cabello, “Señorita”

EL ÁLBUM DEL 2019

Taylor Swift, "Lover"

EL ARTISTA LATINO DEL 2019

Becky G

EL VIDEO MUSICAL DEL 2019

BLACKPINK, “Kill This Love”



LA GIRA DE CONCIERTOS DEL 2019

BLACKPINK, BLACKPINK 2019 World



CULTURA POP

LA ESTRELLA DE REDES SOCIALES DEL 2019

David Dobrik



LA CELEBRIDAD DE REDES SOCIALES DE 2019

Ellen DeGeneres



EL ACTO DE COMEDIA DEL 2019

Kevin Hart

EL ATLETA “GAME CHANGER” DEL 2019

Simone Biles

EL PODCAST POP DE 2019

"Scrubbing In" con Becca Tilley y Tanya Rad