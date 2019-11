Oscar 2020: Robert Downey Jr. y los Avengers son postulados por Disney para las nominaciones | Fuente: Marvel

Aunque hace un mes Disney inició su carrera para el Oscar 2020 haciéndose pública una lista con sus candidatos, la gran sorpresa fue la ausencia de Robert Downey Jr., entre los postulantes. Sin embargo, ahora parece que todo cambió.

Robert Downey Jr., actor que da vida a Iron Man en las cintas de Marvel, fue considerado por Disney para ser parte del grupo de postulantes de la última cinta de "Avengers" en la categoría "Mejor actor de reparto" a los premios de la Academia.

Junto a Downey Jr, Disney postuló a Chris Evans (Capitán América), Mark Ruffalo (Bruce Banner/ Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Jeremy Renner (Hawkeye), Josh Brolin (Thanos), Paul Rudd (Ant-man) y Don Cheadle (War Machine).

En el caso de las actrices de "Avenger: Endgame", la lista está liderada por Scarlett Johansson (Black Widow), Gwyneth Paltrow (Pepper Potts), Zoe Saldana (Gamora). Karen Gillan (Nébula) y Brie Larson (Captain Marvel).

Además, Disney oficializó las postulaciones de esta taquillera cinta en los Oscar 2020: Mejor película, Mejor director, Mejor guión adaptado, Mejor cinematografía, Mejor edición, Mejor diseño de producción, Mejor diseño de vestuario, Mejor maquillaje y peinado, Mejor mezcla de sonido, Mejor edición de sonido, Mejores efectos visuales y Mejor banda sonora.

SCORCESE CONTRA LOS "AVENGERS"

El reconocido director Martin Scorsese sorprendió con sus declaraciones sobre las películas de la Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés), las cuales no considera como parte de la industria del cine.

Scorsese reconoció que "intentó" ver las 22 películas que actualmente conforman el MCU, "pero no pudo" porque considera que no transmiten "experiencias emocionales y psicológicas" al espectador.

"No los veo. Lo intenté, ¿sabes? Pero eso no es cine. Honestamente, lo más cerca que puedo pensar de ellos, tan bien hechos como están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo las circunstancias, son los parques temáticos. No es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano", dijo el director a "Empire".