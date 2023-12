'¿Qué pasó ayer?': contén la respiración para ver cómo luce hoy el actor que interpretó a Alan en la trilogía

Zach Galifianakis formará parte del live action de Lilo y Stitch que estrenará en 2024.

Uno de los personajes más polémicos y entrañables del cine de comedia de los últimos tiempos es el que interpretó Zach Galifianakis. Hangover, o ¿Qué pasó ayer? en su versión Latina, es ya una película de culto para los amantes de la comicidad, intriga y excentricidad. Con su trilogía, llevó al éxito a algunos personajes y uno de ellos es el que interpretó el actor estadounidense de 54 años.

'Alan Garner', un niño encerrado en el cuerpo de un hombre adulto, con una mentalidad un tanto desequilibrada, ligero retraso, a menudo psicópata, pero muy inofensivo. O al menos eso creían sus amigos, pues los terminó involucrando en distintas situaciones hilarantes y extremadamente curiosas que podrás ver en las tres películas.

El actor que le dio vida a 'Alan' fue Zach Galifianakis, quien es muy recordado por ser el 'gordito' alcohólico y desenfrenado que, en realidad, no era muy lejano a su intérprete. Hace nueve años, en el estreno de la película Birdman en Nueva York, apareció luciendo 40 kilos menos y sorprendió a los espectadores.

¿Cómo luce hoy Zach Galifianakis?

Nacido en Carolina del Norte en 1969 y de padre griego y madre con ascendencia escosesa, comenzó su carrera en la comedia stand-up antes de ganar reconocimiento en la serie de televisión Late World with Zach a fines de la década de 1990.

Su verdadero salto a la fama llegó con su papel en la trilogía de películas The Hangover, donde su actuación cómica y peculiar estilo le valieron elogios. Galifianakis también ha participado en proyectos como Due Date y The Campaign, destacándose por su humor inimitable y carisma único.

Además de su éxito en la actuación, ha sido el anfitrión de la serie web Between Two Ferns, donde entrevista a celebridades de manera cómica e irreverente. Con su presencia distintiva y talento versátil, Zach Galifianakis ha dejado una marca duradera en la comedia contemporánea.

Zach Galifianakis, hoy con 54 años, perdió 40 kilos dejando el vodka y la comida chatarra. | Fuente: Warner Bros

Los últimos proyectos de Zach Galifianakis

A sus 54 años, sigue su carrera actoral y este 2023 ha participado en distintas producciones como The Beanie Bubble, la historia detrás de una línea de muñecos afelpados que crearon furor entre los norteamericanos (disponible en Apple TV+). También, se confirmó que será parte del 'Lilo y Stitch' live-action que llegará a los cines en el verano de 2024.