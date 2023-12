Discos de Bad Bunny, Karol G y Peso Pluma entre los mejores del 2023, según la revista Rolling Stone

En su tradicional recopilación anual, la revista Rolling Stone publicó los 100 mejores discos del 2023, cuya lista abarca desde nombres consolidados hasta talentos emergentes.

La presencia latina en la música no pasa desapercibida. Peso Pluma con Génesis (puesto 57), Karol G con el aclamado álbum del año para los Latin Grammy, Mañana Será Bonito (puesto 14), y Bad Bunny con Nadie sabe lo que va a pasar mañana (puesto 32) han dejado su huella.

El country tomó protagonismo con Zach Bryan y su álbum homónimo (puesto 10). Mitski con The Land Is Inhospitable and So Are We (puesto 7) y Paramore con This Is Why (puesto 6) también se destacan. Las cinco primeras posiciones incluyen a Olivia Rodrigo, Lil Yachty, Tainy y Boygenius.

SZA se lleva el título del mejor álbum con SOS, a pesar de su lanzamiento en 2022. Este ingreso en la lista 2023 se debe a que abarca las publicaciones de diciembre a noviembre. SZA, con nueve nominaciones a los Grammy 2024, se prepara para una destacada gala. Aquí la lista completa de los mejores discos del 2023.

Top 10 mejores discos del 2023

10. Zach Bryan, Zach Bryan

09. Victoria Monét, Jaguar II

08. Billy Woods and Kenny Segal, Maps

07. Mitski, The Land Is Inhospitable and So Are We

06. Paramore, This Is Why

05. Olivia Rodrigo, Guts

04. Lil Yachty, Let’s Start Here

03. Tainy, Data

02. Boygenius, The Record

01. SZA, SOS