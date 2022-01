Andrew Garfield mintió a Emma Stone sobre su participación en "Spider-Man: No Way Home" | Fuente: AFP

Aunque fue un rumor a voces, la aparición de Andrew Garfield y Tobey Maguire en 'Spider-Man: No Way Home' se mantuvo bajo llave hasta el estreno del último éxito de taquilla de Marvel Studios. Fue tal el hermetismo, que Andrew Garfield no se le contó ni a Emma Stone, su ex pareja y compañera de elenco en las películas donde interpretó al arácnido.

"Emma me mandaba mensajes. Me preguntaba: '¿Estás en la nueva película de Spider-Man?'. Y yo le respondía: '¡No sé de qué me estás hablando!'. Ella me decía: 'Cállate. Dímelo'. Y yo, de verdad… Seguía incluso con ella. Es muy divertido. Entonces ella vio la película y me dijo: 'Eres gilipollas'", comentó Andrew Garfield durante su participación en el podcast Happy Sad Confused.

Andrew Garfield y Emma Stone protagonizaron “The Amazing Spider-Man” (2012) y “The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro” (2014), ambas películas fueron dirigidas por Marc Webb, a quien el actor tampoco le reveló nada sobre su participación en “No Way Home”.

Los actores se conocieron en el 2010, durante el rodaje de la primera película del Hombre Araña, y en el 2011 anunciaron que era pareja. Sin embargo, pusieron fin a su relación después de cuatro años, en el 2015. Según lo comentado por Garfield, siguen siendo muy buenos amigos.

Andrew Garfield y Tobey Maguire vieron juntos el estreno de Spider-Man en el cine pero nadie lo notó

'Spider-Man: No Way Home' ha logrado romper récords de recaudación desde el inicio de la pandemia. A nivel mundial, la película ha percibido un poco más de 1.370 millones de dólares, una cifra que la pone por encima de 'Black Panther' y la convierte en el duodécimo filme más exitoso de la historia a nivel mundial.

Este logro fue celebrado por uno de sus protagonistas, el actor Andrew Garfield. En una entrevista con Entertainment Tonight, la estrella de Hollywood contó lo que significó para él volver a vestir el traje del superhéroe arácnido y trabajar con los otros Peter Parkers (Tom Holland y Tobey Maguire) en la última entrega de Marvel.

En medio de la charla, el actor estadounidense comentó que la amistad entre sus colegas habría traspasado la pantalla e incluso, reveló que llegó a asistir al cine junto a Tobey Maguire para ver el estreno de 'Spider-Man: No Way Home', sin embargo, ningún asistente pudo reconocerlos porque ambos llevaban mascarilla y sombrero.

"Tobey y yo llegamos al cine juntos y nadie se dio cuenta de que estábamos allí. Fue una experiencia realmente hermosa que vamos a compartir juntos", comentó el intérprete. Garfield también destacó la conexión que tuvo su versión de Spider-Man y la de Maguire con la de Tom Holland.

"Éramos las únicas dos personas en todo el universo que realmente podían entender completamente por lo que estaba pasando este joven Peter, y eso también era muy importante para nosotros, porque de eso se trataba, del personaje de Tom. Solo estábamos allí para brindar apoyo y divertirnos mucho y fue muy malditamente divertido", expresó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.