Andrew Garfield y Tobey Maguire vieron juntos el estreno de Spider-Man en el cine pero nadie lo notó | Fuente: Marvel Studios

'Spider-Man: No Way Home' ha logrado romper récords de recaudación desde el inicio de la pandemia. A nivel mundial, la película ha percibido un poco más de 1.370 millones de dólares, una cifra que la pone por encima de 'Black Panther' y la convierte en el duodécimo filme más exitoso de la historia a nivel mundial.

Este logro fue celebrado por uno de sus protagonistas, el actor Andrew Garfield. En una entrevista con Entertainment Tonight, la estrella de Hollywood contó lo que significó para él volver a vestir el traje del superhéroe arácnido y trabajar con los otros Peter Parkers (Tom Holland y Tobey Maguire) en la última entrega de Marvel.

En medio de la charla, el actor estadounidense comentó que la amistad entre sus colegas habría traspasado la pantalla e incluso, reveló que llegó a asistir al cine junto a Tobey Maguire para ver el estreno de 'Spider-Man: No Way Home', sin embargo, ningún asistente pudo reconocerlos porque ambos llevaban mascarilla y sombrero.

"Tobey y yo llegamos al cine juntos y nadie se dio cuenta de que estábamos allí. Fue una experiencia realmente hermosa que vamos a compartir juntos", comentó el intérprete. Garfield también destacó la conexión que tuvo su versión de Spider-Man y la de Maguire con la de Tom Holland.

"Éramos las únicas dos personas en todo el universo que realmente podían entender completamente por lo que estaba pasando este joven Peter, y eso también era muy importante para nosotros, porque de eso se trataba, del personaje de Tom. Solo estábamos allí para brindar apoyo y divertirnos mucho y fue muy malditamente divertido", expresó.



¿VOLVERÁ A PONERSE EL TRAJE DEL SUPERHÉROE?

Sobre la posibilidad de volver al interpretar a Spider-Man, el actor aseguró entre risas que "nunca digas nunca".

“Estoy abierto a la opción, y mucho, pero tendría que ser muy, muy especial. Muy, muy significativo, divertido y alegre, como lo fue hacer No Way Home“, explicó. “Spider-Man es un personaje que siempre va a ser muy significativo y hermoso para mí y si me llaman, volveré”, añadió.

