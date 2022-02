Tom Holland cuenta anécdota entre su mascota y Benedict Cumberbatch. | Fuente: AFP

En una reciente entrevista con el programa inglés The One Show, Tom Holland contó una graciosa anécdota sucedida entre su mascota Tessa y Benedict Cumberbatch. Ojo, está no sucedió en el set de “Spider-Man: No Way Home”, sino varios años atrás, durante la grabación de “La guerra de las corrientes”, estrenada en el 2017.

“Estábamos filmando esta secuencia que se suponía que iba a ser en un campo, pero la filmamos en un estudio de sonido, y se suponía que Benedict iba a dar un gran discurso. Tessa se porta muy bien, puedo tenerla en el set porque no ladra y no hace ruido. Pero debía tener cierta intolerancia al heno, y esa vez solo estaba estornudando y estornudando”, recordó el actor.

Para quienes no estén al tanto, Tessa es una Staffordshire Bull, raza que caracterizada por su agresividad. Con el fin de demostrar que estos perros pueden ser obedientes, Tom Hollando decidió adoptarla en el 2014.

Volviendo a la historia entre Benedict Cumberbatch y la perrita, resulta que al actor trató de concentrarse lo más posible antes los ruidos del animal, hasta que no pudo más. “Podías ver a Benedict tratando de mantenerse en el personaje y luego, finalmente, dijo: '¿Alguien puede sacar a ese perro, por favor?'”, comentó Holland, que en ese momento se vio obligado a abandonar el set junto con Tessa.

Drew Barrymore compartió historia de hace diez años junto a Tom Holland

A través de su cuenta de Instagram, Drew Barrymore compartió un par de fotos donde se le ve junto a un adolescente Tom Holland. Las imágenes están acompañadas por un extenso mensaje donde la actriz explica el contexto en que se tomaron las fotografías, y elogia al actor como pesona y profesional.

“[Tom Holland] Recuerdo haberte conocido, ¿cuándo? ¿en el 2011? Y yo estaba tan cautivada por ti. ¡Y acababa de ver tu película y nos reuníamos sobre un proyecto que iba a dirigir y realmente pensé que eras la persona más impresionante e increíble, así como un talento tan extraordinario!”, escribió Barrymore, quien posiblemente se refiere a 'Lo imposible', película del 2012.

En el texto, Drew Barrymore continuó elogiando al actor inglés y señaló que lo ha visto crecer hasta haberse enamorado de Zendaya. Asimismo, destacó su carrera artística, en particular que, de participar en el musical 'Billy Elliot', ahora interpretará nada menos que una de las figuras más míticas de Hollywood: Fred Astaire.

“Recuerdo este momento. ¡Y me desperté y lo vi en @tomhollandupdates y no sabía que había un registro de esta foto! Cada vez que te veo, recuerdo este momento y ahora también tengo registro de eso. ¡Les deseo a ti y a tu señorita lo mejor! Como siempre, ¡los estoy animando!”, finalizó el mensaje de la actriz.

