El actor Carlos Alcántara debutará como director en la nueva entrega de 'Asu Mare', aunque no descartó una aparición en la película. | Fuente: Instagram

Carlos Alcántara debuta como director en la cuarta entrega de 'Asu Mare' y hace unos días confirmó que ya se encuentra rodando las primeras escenas de su nueva propuesta cinematográfica. Ahora, el popular 'Cachín', compartió las imágenes de los actores principales que lo acompañarán en este proyecto que realiza junto a Tondero.

Andrés Salas, Franco Cabrera y Miguel Vergara ya repasan los guiones de sus respectivos personajes bajo las indicaciones del exintegrante de Pataclaun. Asimismo, pronto se anunciará la inclusión de 'Poroto', un nuevo personaje que se unirá al resto del reparto.

"¡Volvieron estos capos del humor! Siempre dejando salir ese niño qué hay dentro de cada uno, gracias Franco Cabrera, Andrés Salas y Miguel Vergara... pronto sabrán quién es el nuevo personaje?, expresó 'Cachín' en redes sociales.

En esta ocasión, Carlos Alcántara dejará la actuación para trabajar detrás de cámaras; sin embargo, no descartó hacer una breve aparición en la comedia que se centrará en los amigos del protagonista. Aunque el rodaje inició el pasado lunes 12 de septiembre, aún no hay una fecha estimada para su estreno.



“Para mi es un sueño hecho realidad, este es mi debut como director y no puedo estar más feliz. Es una gran responsabilidad pero también es un paso muy importante en mi carrera profesional. Dirigir es algo que siempre he querido hacer y que la primera experiencia sea con mis amigos y como parte de una saga a la que quiero tanto como 'Asu Mare' es doblemente gratificante”, señaló Alcántara en un comunicado.

El reto más importante de su vida

En el 2013, un fenómeno recorrió el cine nacional: "¡Asu Mare!", la película protagonizada por Carlos Alcántara, se convirtió en un éxito instantáneo de la taquilla peruana. Tan alta fue su convocatoria de espectadores, que hubo una segunda y tercera parte.

Ahora, Carlos Alcántara vuelve de la mano de Tondero para hacer realidad este nuevo proyecto. "Desde que empecé en esto, dirigir siempre ha sido mi sueño, y lo estoy asumiendo con todo el profesionalismo y la experiencia de haber estado en las otras películas", dijo a El Comercio.

"Este será el proyecto y el reto más importante de mi vida, porque si funciona, seguiré dirigiendo. Esta carrera recién empieza para mí", indicó.

Sin embargo, esta vez no tendrá un rol protagónico. "Pienso aparecer para divertirme un poco, pero nadie sabrá que soy yo, aunque bacán si alguien me reconoce", detalló. Su reticencia se debe a que, para él, "sería complicado dirigir y actuar" al mismo tiempo.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 15 HOUSE OF THE DRAGON: Todo lo que tienes que saber antes de ver la precuela de GAME OF THRONES

Si no tienes idea de qué va la nueva serie ambientada en el universo de Juego de Tronos, no te preocupes, has llegado al lugar correcto. Aquí estamos para pintarte el panorama de la nueva serie de HBO: quién traiciona a quién, qué familias de Westeros se enfrentarán, cuál será la intriga de esta serie... en este episodio extra, Diego Pajares Herrada conversa con David Honores, fanático del universo creado por George R.R. Martin y quien ha leído el libro en el que se inspira esta precuela de los Targaryen. ¿No tienes muchas expectativas de la serie? Después de escucharnos, te quedarás con las ganas de que ya se estrene.