Carlos Alcántara posando junto a los actores de 'Asu Mare 4' | Fuente: Facebook | Asu Mare 4

Tras confirmarse que 'Asu Mare' tendrá una cuarta entrega, Carlos Alcántara y los productores de Tondero confirmaron a los actores que darán vida a los personajes principales de la comedia; todos bajo la dirección del popular 'Cachín', quien hace su debut en el cine como director.

Así, regresan a escena Andrés Salas, Franco Cabrera y Miguel Vergara, ellos interpretarán a "El Culi", "Lechuga" y "El Chato" respectivamente. Asimismo, los realizadores del filme anunciaron la inclusión de un nuevo personaje.

¿Quién es el nuevo protagonista de Asu Mare 4?

Se trata de "Poroto", un personaje jocoso que se caracteriza por llevar un estilo singular. El encargado de interpretar a este nuevo integrante es el actor Emilram Cossio, quien ya empezó a grabar las primeras escenas de la cinta.

Mientras tanto, Carlos Alcántara dejará la actuación para trabajar detrás de cámaras; sin embargo, no descartó hacer una breve aparición en el nuevo proyecto que se centrará en los amigos del protagonista. El estreno de 'Asu Mare 4' se programó para los primeros meses del 2023 a nivel nacional.





El reto más importante de su vida

En el 2013, un fenómeno recorrió el cine nacional: "¡Asu Mare!", la película protagonizada por Carlos Alcántara, se convirtió en un éxito instantáneo de la taquilla peruana. Tan alta fue su convocatoria de espectadores, que hubo una segunda y tercera parte.

Ahora, Carlos Alcántara vuelve de la mano de Tondero para hacer realidad este nuevo proyecto. "Desde que empecé en esto, dirigir siempre ha sido mi sueño, y lo estoy asumiendo con todo el profesionalismo y la experiencia de haber estado en las otras películas", dijo a El Comercio.

"Este será el proyecto y el reto más importante de mi vida, porque si funciona, seguiré dirigiendo. Esta carrera recién empieza para mí", indicó.

Sin embargo, esta vez no tendrá un rol protagónico. "Pienso aparecer para divertirme un poco, pero nadie sabrá que soy yo, aunque bacán si alguien me reconoce", detalló. Su reticencia se debe a que, para él, "sería complicado dirigir y actuar" al mismo tiempo.

