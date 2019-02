Daniel Peredo debutó en el cine con "Once Machos". | Fuente: Once Machos

El 19 de febrero de 2018, Daniel Peredo, "la voz de la Selección", partió para narrar los goles de la Blanquirroja hasta la eternidad. En el 2017, el también conductor del programa "Fútbol como cancha" de RPP Noticias no solo logró gritar el gol de la clasificación de nuestra selección al Mundial Rusia 2018, sino que también cumplió uno de sus sueños: ser actor.

La propuesta llegó de manos de Aldo Miyashiro. El 'Chino' contó cómo Daniel dejó todo y se convirtió en uno de los "Once Machos", un equipo de barrio que se juega el partido más importante de sus vidas.

"Un día, él dice en una entrevista que no es un futbolista frustrado sino que era un actor frustrado. Le dije: ¿en serio? y me dijo: ¡sí!. Yo le dije que me gustaría que actúe pero que tenía que dejar todos sus trabajos (porque tenía como 17 trabajos, mi causa). Los dejó durante tres semanas y pudimos grabar juntos", contó el director de la cinta.

Daniel Peredo debutó en el cine con "Once Machos". | Fuente: Instagram

La segunda entrega de la cinta, estrenada a un año de la muerte de Peredo, mantiene su imagen más vigente que nunca. "Espero que este pequeño homenaje que hemos hecho dentro de la película, lo más respetuoso y lo más cuidadoso, sea un medio para recordarlo en su dimensión, en su legado y en lo importante que era para todos", dijo Miyashiro.

Pese a no ser actor de profesión, su entusiasmo por la actuación marcó el paso de Daniel Peredo por el elenco. El trabajo duro es lo que más resalta de él, Pietro Sibille, otro de los protagonistas de "Once Machos".

"Lo recuerdo como un gran tipo, un tipazo. Un tipo muy noble, muy empático, muy correcto, honesto, muy trabajador. SIempre era el primero en llegar a las grabaciones. Era ejemplar, como uno más del elenco, como un actor más. Creo que era el único ejemplar dentro de ese elenco. Y, además, lo hizo muy bien", recordó Sibille.



Daniel Peredo debutó en el cine con "Once Machos". | Fuente: Archivo | Fotógrafo: Foto: captura de YouTube

Esas semanas de rodaje fortalecieron los lazos de amistad entre todos los actores. Sus compañeros lo recuerdan así. "Daniel Peredo deja, de hecho, una marca en mi corazón. Yo lo conocí desde mucho antes de 'Once Machos'. Siempre fue una persona muy linda conmigo, muy buena onda y tengo el mejor de los recuerdos de él. Creo que vivirá para siempre en nuestros corazones, su voz se escuchará por siempre en nuestros corazones", comentó Yaco Eskenazi.

Por su parte, Andrés Salas resalta el tiempo que pasaron juntos. "Su sonrisa a primera hora de la mañana. Comenzando a grabar. (Extraño) que nos cuente anécdotas de fútbol, chacotear con él. Hay muchos, muy bonitos recuerdos", contó.

André Silva también compartió sus memorias junto a Peredo. "Siempre hablaba de sus hijas, vivía por su familia. Te mando un cariñoso saludo, Dani, estés dónde estés", dijo.

No es fácil aceptar la ausencia de una persona tan querida como Daniel Peredo, pero el recuerdo de su trabajo y su cariño por los proyectos que emprendía, dejaron huella en la memoria de un país que siempre lo tendrá presente como 'la voz de la Selección'. Hasta siempre, Daniel.