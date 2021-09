"Doblemente embarazada" estrena en cines el próximo 30 de septiembre. | Fuente: Tondero

Después de verse aplazada desde comienzos del 2020, “Doblemente embarazada” se estrenará en cines el próximo 30 de septiembre. En esta nueva producción peruana, Eduardo Mendoza se atreve “sin prejuicios” a regresar a la comedia junto Carolina Cano, Andrés Wiese, Nicolás Galindo y Daniela Camaiora. Además, no descarta trabajar en una secuela.

Durante una conferencia de prensa, el director y elenco de “Doblemente embarazada” se reunieron para compartir detalles acerca de su trabajo en la película producida por Claro Video y Tondero. ¿Cómo ha sido para el director Eduardo Mendoza saltar de vuelta a un género más ligero y divertido después de “La hora final” (2017) y “Contigo Perú” (2019)?

“En lo que a mí respecta, no siento que tenga que tocar determinados temas ni que me tenga que enfocar en géneros”, dijo en respuesta a RPP Noticias. “No tengo ese prejuicio de porque hice tal y tal película que tienen tal género no pueda hacer una comedia. De hecho, comencé haciendo comedia, entonces lo veo como una posibilidad de seguir creciendo y aprender”.

Eduardo Mendoza, director de "Doblemente embarazada", no cierra la puerta a la posibilidad de trabajar en una secuela. | Fuente: Tondero

¿'Doblemente embarazada' tendrá segunda parte?

Ante un largo historial de secuelas de pasadas cintas de Tondero, consultamos al cineasta peruano la posibilidad de que “Doblemente embarazada” tenga una segunda parte. “Si hay la posibilidad de una segunda parte… Lo conversamos con los chicos y soltamos ideas medio locas”, admitió Eduardo Mendoza.

Y añade que también habría que pensar en la respuesta que obtengan del público durante su proyección en salas: “Depende de las posibilidades para reencontrarnos y de que la película funcione y le guste a la gente. No cierro esa posibilidad, quién sabe si existe una segunda parte, sería divertido continuar”.

Carolina Cano protagoniza 'Doblemente embarazada'

“Doblemente embarazada” se centra en Cristina (Carolina Cano), una joven que está a punto de casarse con Javier (Andrés Wiese), el amor de su vida. Después de una loca despedida de soltera organizada por su mejor amiga Catalina (Daniela Camaiora), todo se sale de control y, semanas después, se entera que está embarazada. El problema es que no sabe si el padre del bebé que espera es de su futuro esposo Javier o de Felipe (Nicolas Galindo), su exnovio.

“Disfruté muchísimo trabajar entre amigos con tanta confianza, pudiendo acudir a Eduardo y mis compañeros constantemente. Eso es valiosísimo. El consejo que le podría dar a Cristina [su personaje] es partir por la honestidad, algo en lo que yo estoy muy de acuerdo y nunca sería un mal consejo”, sostuvo Cano en un encuentro virtual con la prensa.

La película peruana “Doblemente embarazada” se estrena el próximo 30 de septiembre.

