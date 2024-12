Chris Evans regresa al UCM para la película 'Avengers: Doomsday'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Chris Evans volverá a formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) como parte del elenco de la esperada secuela Avengers: Doomsday. Según información exclusiva de The Wrap, la película también contará con Robert Downey Jr. en un giro sorprendente al interpretar a Doctor Doom.

Aunque se ha confirmado la participación de Evans, los detalles sobre el alcance y la naturaleza de su papel aún se mantienen en secreto. Después de despedirse de su icónico personaje de Steve Rogers en Avengers: Endgame (2019), Evans sorprendió a los fans con un breve regreso en el crossover de Deadpool y Wolverine.

Sin embargo, en esa ocasión interpretó a Johnny Storm, su personaje de las películas Fantastic Four, de Fox, y no al Capitán América. Esta nueva aparición genera gran expectativa, dejando abierta la posibilidad de explorar aún más facetas de su trayectoria en el universo de Marvel.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

Joe Russo reveló, en una reciente entrevista con Collider en la Comic Con de Nueva York, que el largometraje titulado Avengers: Doomsday (Avengers: el día del juicio final) iniciará sus grabaciones de manera oficial en la próxima primavera en Estados Unidos. Es decir, entre el 19 y 21 de marzo de 2025.

El director estadounidense a cargo de Avengers: Doomsday junto con su hermano Anthony Russo y Kevin Peige (presidente de Marvel) ratificó que el inicio del rodaje tiene como fin seguir con la programación del estreno de la película para el 1 de mayo de 2026.

Cabe recordar que fue el mismo Kevin Feige quien subió al escenario del Hall H en la Comic Con de San Diego en julio de este año junto con Anthony y Jose Russo para revelar que los tres estarán a cargo tanto de Avengers: Doomsday (anteriormente titulada The Kang Dynasty) y la próxima secuela Avengers: Secret Wars, junto con Stephen McFeely, quien escribirá el guion.

¿En qué películas interpretará Robert Downey Jr. a Doctor Doom?

Robert Downey Jr. interpretará a Doctor Doom, conocido también como Doctor Muerte, en las dos películas de Avengers que dirigirán los hermanos Russo, tituladas Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars. Esta fue la gran revelación esperada en el panel de Marvel Studios en la convención más grande de la cultura pop del mundo.

Antes del anuncio de Downey Jr., también aparecieron los protagonistas de la nueva película de Los cuatro fantásticos: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach. Los actores anunciaron The Fantastic Four: First Steps como el título final de la nueva película, dirigida por Matt Shakman, que llegará a los cines de Estados Unidos el 25 de julio de 2025.

