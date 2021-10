Henry Vallejo habla con RPP Noticias acerca de su película "Manco Cápac", elegida como representante peruana para los Oscar 2022. | Fuente: Captura de pantalla

Previo a la temporada de premios del próximo año, se eligió a “Manco Cápac” como precandidata peruana a los Oscar 2022. Desde Budapest, el cineasta puneño Henry Vallejo admite para RPP Noticias que la elección fue una gran sorpresa para el equipo, porque la postulación se realizó a última hora.

“Fue una grata sorpresa. No lo esperábamos”, asegura Vallejo en una entrevista por videollamada. “No sabía ni las fechas y un día me escriben de la DAFO y me dijeron ‘falta tres días para el cierre de la fecha’. Y no tenía nada listo, alisté lo que pude y postulamos en el último día. Si no me avisaban me pasaba hasta el próximo año o tal vez nunca postulaba”.

La Dirección Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) del Ministerio de Cultura organiza un concurso e invita a diversos cineastas con sus proyectos para someter a votación de un jurado y elegir quién representará a Perú en las nominaciones de película extranjera de la Academia.

"Manco Cápac", filmada enteramente en Puno, está dirigida por Henry Vallejo y protagonizada por Jesús Luque Colque. | Fuente: Ministerio de Cultura

Según contó Henry Vallejo en una pasada entrevista con este medio, el proceso para hacer “Manco Cápac”, protagonizada por el joven actor Jesús Luque Colque, tardó aproximadamente una década. “No ha sido nada fácil escribirla ni producirla”, recuerda ahora, sin embargo, se siente satisfecho de la construcción narrativa que estableció para contar una trama que refleja la precariedad laboral y necesidad de sobrevivir el día a día para muchos peruanos.

“La historia es lo que más importa, la historia fluye […] Nos sentimos contentos. A pesar de que le hemos quitado el dramatismo extremo y todos los temas recurrentes que se utilizan en el cine [peruano]… a pesar de que hemos hecho eso deliberadamente, la película funciona”, añade.

En materia de precandidaturas al Oscar, la antecesora de “Manco Cápac” es “Canción sin nombre”, ópera prima de Melina León que no llegó a tener un estreno comercial en modo presencial y se lanzó en Netflix. Tras un largo tiempo de pandemia, la cinta de Henry Vallejo se proyectará en salas a nivel nacional desde el 9 de diciembre, aunque no descarta la posibilidad de una distribución digital.

“Lo de Netflix obedece a cuánta taquilla haga en salas, porque más que nada es un negocio. Netflix se acercará dependiendo de la concurrencia, cuánta gente vaya a salas”, sostiene y apunta a que la cinta también se verá en la plataforma de Movistar. “A ellos [los servicios streaming] les interesa que la película sea vendible”.

La historia de 'Manco Cápac' fluye, según su director

Al ser consultado por el recibimiento de “Manco Cápac” desde su primera proyección en el Festival de Cine de Lima 2020, Henry Vallejo dice que las opiniones y comentarios son importantes, “hemos tenido mayoritariamente buenas críticas, eso nos alienta a seguir haciendo cine e impulsar en estreno”.

El cine, como muchos otros modelos de negocio, funciona en base a la rentabilidad, pero no todas las películas nacionales logran pasar la valla (mantenerse en cartelera y generar moderadas o grandes ganancias) y es aún más difícil para las de corte independiente. Finalmente, el tan llamado “boca a boca” termina siendo clave en estos casos.

“No es el fin principal, pero es reconfortante que una película que se ha hecho con mucho esfuerzo pueda retornar algo de dinero”, considera y agrega que hay muy pocos cineastas peruanos que han ganado una suma de dinero considerable, “porque para el realizador no es un negocio”. De hecho, nunca lo ha sido, afirma Henry Vallejo. “Esa es la realidad”.

“Hace poco estuvimos en Biarritz y ha habido buenas opiniones de la prensa especializada. También me decían que la película les había transmitido las emociones del personaje principal y han podido acompañar en su sentir y padecer. Después de haber estado en las salas, yo también estuve contento de verla en pantalla grande… Es más impresionante”, concluye y envía un abrazo a sus compatriotas desde la distancia.

“Manco Cápac” llegará a la cartelera peruana el próximo 9 de diciembre.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x14 ¿Cuál es el mejor Spider-Man de la pantalla grande? ¿Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland?

Aún no superamos el tráiler de la tercera película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, así que alucinamos con todas las posibilidades que nos abre el multiverso. Además, nos mandamos a hacer nuestro ranking con los Spidey del cine... aunque ya saben que con nosotros no deben esperar argumentos tradicionales.