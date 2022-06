'Invasión Drag' es un documental nacional donde 32 drag queens del programa RuPaul’s Drag Race visitaron Perú. | Fuente: Twitter

“Invasión Drag”, el primer documental de Alberto Castro, llenó las salas de cine con mucho color, libertad y alegría. Esta producción peruana muestra la llegada de 32 drag queens, provenientes de Estados Unidos, a nuestra capital y la fiesta que se generó en torno a su visita.

Entre las reconocidas artistas que visitaron nuestro país se encuentran Bianca del Río, Raja, Alyssa Edwards y Valentina, participantes del programa RuPaul’s Drag Race. En el documental, ellas cuentan su experiencia de estar por primera vez en Perú y la fiesta que se generó en torno a su llegada.

Durante todo junio se celebra el Mes del Orgullo, por lo que el estreno de “Invasión Drag” resulta aun más importante. Existen pocas oportunidades como esta, que no solo brindan un espacio de celebración, sino que también ayuda a visibilizar a los miembros de la comunidad LGBT+ y su lucha constante en una sociedad conservadora como la nuestra.

El documental formó parte de la Selección Oficial de festivales como Inside Out (Toronto), NewFest (Nueva York), México Mix (Ciudad de México) y FECIT (Trujillo).

“Invasión Drag” llegó el jueves 23 de junio y contará con funciones en Cinemark Jockey Plaza, Gamarra y Comas, Cineplanet San Miguel, Alcázar y Centro, UVK Multicines San Martín, Cinerama Pacífico, Ica (El Quinde) y Chimbote, y Cinépolis Norte y Santa Anita solo hasta este martes 28 ya que no estará otra semana más en cines.

Datos sobre "Invasión Drag"



Documental: Invasión Drag

Artistas: Tany de la Riva, Georgia Hart, Sandra Picciotti, Renzo Sáenz, Oliver Ramos, Carola Gutierrez, Pimi Ravizza, Nia Ravizza, Gianfranco Bocanegra, Diego Ocampo, Celia Chávez, Sergio Caro, Sandra Kajfes, Britanni Pizarro.

Dirigida y producida por: Alberto Castro Antezana

Duración: 1hr 17 min

Drag queen peruana triunfa en el extranjero



Recientemente, Boris Itzkovich Escobar, peruano que radica en Holanda desde los 4 años, se llevó la corona en la primera temporada de "Drag Race Holland". Bajo su nombre artístico de Envy Peru, representó al país internacionalmente convirtiéndose en el primer latino en ganar un reality de RuPaul.

"Trabajé mucho para esto, mi objetivo era mostrarle a la gente que soy algo más que una foto linda en Instagram. Tengo personalidad. Estoy feliz y llevaré esa corona con orgullo. Perú, esto es para ti. Te amo, mamá. ¡Arriba Perú, carajo!", dijo emocionado.

