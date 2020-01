El productor de la película de Jefferson Farfán habló de la supuesta aparición de los hijos del futbolista en la película. | Fuente: Lfante Films

Una de las películas más esperadas de este verano en la cartelera peruana es "La Foquita: El 10 de la calle", cinta que cuenta las dificultades que pasó Jefferson Farfán para convertirse en futbolista.

Pese a que la cinta está enfocada en la historia de superación de Jefferson Farfán, su expareja Melissa Klug, quien es madre de sus dos hijos, señaló hace varias semanas que ella no ha autorizado para que aparezca su imagen ni la de sus hijos en el filme.

Este jueves 23 de enero, en la presentación ante la prensa de "La Foquita: El 10 de la calle" el productor de la cinta Jorge Olivas habló con RPP Noticias sobre este caso.

"Ella salió en los medios a decir que no estaba de acuerdo con algunas cosas, nunca supimos con qué. Nos envió una carta notarial exigiendo que le mostráramos la película antes de que salga. Hablamos con nuestros abogados y nos dijeron que no había nada. Los niños que aparecen en la película no son los hijos de Farfán, sino actores que los interpretan", dijo Jorge Olivas, productor del filme a RPP Noticias.

Asimismo, señaló que luego de que recibieron la carta notarial no recibieron ningún otro comunicado por parte de Melissa Klug, pero el productor espera que la película sea del agrado de la madre de los hijos de Jefferson Farfán.

"Después de esa carta notarial, no hemos recibido nada más. No sé si ahora nos demandará después de que vea la película. En verdad, nada se sabe. La película recién sale el 30 a nivel nacional, espero que les guste y que le guste a ella (Melissa Klug) también", agregó.

Finalmente, Olivas reconoció que Jefferson Farfán no tenía inconvenientes en que se mencionen a sus exparejas en el filme, pero esa no era la intención de lo que querían mostrar en la pantalla grande.

"No nos puso peros en un principio. Nosotros como realizadores sabíamos que queríamos mostrar desde un inicio, el tema farandulero lo dejamos para la farándula", concluyó.