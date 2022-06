La película peruana "Kayara" tiene previsto su estreno para el 2024. | Fuente: Instagram

"Kayara", la próxima película de la productora peruana Tunche Films, que en 2021 estrenó el largometraje "Ainbo", Premio Platino 2022 a la mejor cinta animada iberoamericana, comenzará su primera fase del guion gráfico en Panamá, con el ánimo de ser la simiente para una futura industria del cine de animación en este país.

Así lo afirmaron el cineasta peruano César Zelada, director y guionista de Kayara, y el realizador panameño Luis Pacheco, jefe de la compañía de cine Jaguar Films, partiendo de la idea de que al proyectarse realizar una parte de esta nueva cinta en Panamá se motivará el interés por este tipo de producciones en el país centroamericano.

"Kayara", que en idioma quechua significa "Flor del desierto", se ambienta en el remoto imperio incaico y narra la historia de una adolescente que creció en la adversidad y logra convertirse en un importante chasqui (mensajero), un trabajo reservado a los hombres.

Según con lo planificado, esta película animada empezará su producción en agosto próximo y su estreno se encuentra programado para mediados de 2024. El director peruano está "entusiasmado" por comenzar ya con la producción de la película, que ya se ha pre-vendido en Cannes, en el American Fils Market y el Cinemarket de Berlín.

"Hay una parte (de "Kayara") que se va a hacer en Panamá, una parte pequeña, pero que es un primer paso para una industria de animación futura acá" en este país, afirmó Zelada.

El impulso del cine animado en Perú

Una de las primeras etapas que precisamente hará Zelada en Panamá como director de esta su ópera prima animada, es la elaboración de su "storyboard" o guion gráfico para lo cual, dijo, no se requiere de una especialización tan fuerte como en otras áreas de animación y de modelado, sino más bien "artistas de dibujo, artistas conceptuales".

El cineasta, que estuvo detrás de Ainbo como productor y que ya cuenta con un estudio de cine en la Ciudad de Panamá, señala que si bien es cierto que hay y se consiguen artistas aquí, "no son muchos, son muy poquitos".

Explicó que muchas veces se trata de personas empíricas que son "talentosas", pero que más allá de eso se necesita un "proceso (de formación) muy específico para largometraje de animación que ni siquiera es similar al de un cortometraje".

"De hecho la convocatoria la dejo abierta, estamos en búsqueda, esa es la parte que pienso manejar acá, porque quiero dejar plantada la primera semilla" en Panamá, remarcó Zelada, quien, no obstante, reconoció que hay una "escasez de artistas formados para lo que es animación" en todas partes.

Para el cineasta Luis Pacheco, contar con la experiencia de Zelada como productor de Ainbo, y la posibilidad de que haga una parte de "Kayara" acá localmente, le da un impulso a ese "sueño" de "tener una industria animada en Panamá".

Con más de 25 años de carrera en el medio audiovisual y fundador de la Asociación Cinematográfica de Panamá (ASOCINE), Pacheco dijo que todo es parte de un proceso que aporta la "semilla perfecta" a dicho sueño, ya que César "ha hecho también este trabajo de impulsar la industria del cine animado en Perú".

"Así que creo que esto nos da un avance importante para Panamá como país, para tener una industria (de cine) animada, capacitar a estos artistas y que podamos hacer la primera película de animación que salga de Panamá" en algunos años, expresó Pacheco, y adelantó que se trabaja en la propuesta de un instituto de cine "con toda esa parte específica de animación".

Zelada reiteró por su parte que en el país centroamericano ha ubicado mucho talento aunque hay que formarlo, pero que con las leyes y las condiciones políticas que ofrece Panamá, además de su estratégica ubicación, sí se podría "tranquilamente crecer, hacer una industria de animación muy buena en esta parte del continente".

"No veo ningún problema, además los contactos están hechos, la experiencia está dada, y junto a Luis creo que es algo que visualizó con mucho futuro", indicó Zelada, que hace 10 años fundó la Escuela Peruana de la Industria Cinematográfica (EPIC) de animación.

Destacó con el liderazgo de artistas formados en EPIC se hizo en dos años y medio Ainbo, cinta que se revendió en "más de la mitad del planeta" y ganó el Premio Platino a mejor película de animación "muy por encima de películas españolas y brasileras que eran las que solían acostumbrarse a llevarse los premios".

"De hecho", agregó, "en la nueva película que empezamos en agosto, 'Kayara', hay mucho talento que estoy halando de EPIC, que es la escuela de cine que yo formé", señaló.

