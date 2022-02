La película peruana "El corazón de la luna" ganó dos nuevos premios internacionales | Fuente: Universidad de Lima

La película peruana “El corazón de la luna”, dirigida por Aldo Salvini y protagonizada por nuestra primera actriz Haydeé Cáceres, continúa cosechando triunfos en el extranjero, sobre todo entre quienes gustan de la ciencia ficción.

Y es que la película acaba de llevarse dos premios en la 47 edición del Festival de Ciencia Ficción de Boston, uno de los más reconocidos del mundo en este género, que se llevó a cabo entre el 16 y el 21 de febrero.

Los premios son en dos de las categorías más prestigiosas “mejor película” y “mejor actriz”, nada menos, los cuales van para Aldo Salvini y sus productores en la Universidad de Lima, y para nuestra primera actriz, Haydeé Cáceres, que interpreta a la solitaria M.

En octubre del año pasado, “El corazón de la luna” también se hizo con el galardón a mejor película del Festival Sci-Fi London, en Reino Unido. Mientras que Haydeé Cáceres ganó el premio a mejor actriz en el Sydney Science Fiction Film Festival, la cual fue la primera distinción internacional de la actriz de 71 años.

“El corazón de la luna” también obtuvo una mención especial del jurado en el Festival Internacional de Cine Independiente y de Autor de Canarias.

"El corazón de la luna" aborda el sci-fi en el cine peruano

“El corazón de la luna”, de Aldo Salvini, es una película del género ciencia ficción y drama que nació inicialmente con la idea de ser un cortometraje, según contó el director en una entrevista con el portal Cinencuentro.

“Es una película que no tiene diálogos, no hay ninguna palabra en toda la película, la señora no dice ni un monosílabo, solo emite algunos sonidos”, detalló.

El elenco de la producción está compuesto por Haydeé Cáceres en el protagónico, Sergio Velasco en el rol de un niño y Bruno Balbuena como el robot que aparece ante la mujer.

“Quería que tuviera una onda a lo Harryhausen, porque la señora ve un programa de televisión antiguo, un robot que pelea como Ultraman con unos monstruos”, había contado Salvini.

La película peruana del género ciencia ficción se estrenó mundialmente el 26 de octubre en el Festival Sci-Fi London, tras haber ganado como mejor película.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.