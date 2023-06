'La Pampa': director habla de los retos que enfrentó al rodar la película en la selva peruana

Los actores Óscar Carrillo y Fernando Bacilio en una de las escenas que forman parte la película de Dorian Fernández-Moris. | Fuente: Difusión

Este jueves 29 de junio se estrena en todas las salas de cine La Pampa, la película nacional que aborda el tema de la trata de personas y esclavitud sexual. Dirigida por Dorian Fernández-Moris y rodada íntegramente en la ciudad de Pucallpa, la historia tiene en su reparto a Fernando Bacilio, Óscar Carrillo, Mayella Lloclla, Gonzalo Molina, Silvia Maju y el debut de Luz Pinedo.

"Es lo que particularmente me moviliza más, la posibilidad de decir algo a través de mi trabajo. Como actor uno está alquilado a la propuesta que te hacen, pero cuando se trata una problemática social, es una de las cosas que a mí más me gusta. Cuando me propusieron trabajar en esta historia me entusiasmó mucho", expresó el actor Óscar Carrillo en RPP Noticias.

Reto logístico

Además del elenco principal, Dorian Fernández-Moris dijo que se contó con la participación de casi dos centenares de extras y la construcción de sets de más de 10 mil metros cuadrados que sirvieron como locaciones para la filmación, lo que significó todo un reto para los realizadores.

"Ha sido un proceso sumamente complejo, me atrevería a decir que ha sido el recorrido más complicado que hemos tenido en nuestra productora. Creo que es un precedente poder hablar de que el cine peruano tiene la capacidad de hacer estas construcciones. Tomamos una pista de motocross, que es como un estadio, e hicimos tres cuadras de bares en donde se dan estas situaciones. Grabar en la selva ya es un reto, principalmente por cuestiones climatológicas", agregó el cineasta Fernández-Moris.

Otro de los recursos utilizados es el de los planos secuencias, al mismo estilo de realizadores como Alfonso Cuarón y González Iñarritu.

"Esto se complementa con el haber podido hacer largos planos secuencias que básicamente hace que la cámara por más seis o siete minutos filme sin parar, en medio del despliegue y coreografías de 180 extras que caminan alrededor. Nos tomó ensayos interminables, claro que sí, pero ahora estamos felices por mostrar la historia de esa manera. Sin duda, le da una experiencia inmersiva al espectador y le permite sentir que lo está viviendo allí in situ, en persona, hace que la historia de la película más intensa aun", dijo el director.

El director Dorian Fernández-Moris habla del reto que significó hacer el rodaje en la ciudad de Pucallpa. | Fuente: RPP Noticias

Sinopsis

La Pampa es un drama social que cuenta la historia de Juan, un exfuncionario público, quien huye de la justicia y de la tragedia que lo ha marcado de por vida. Mientras que Reina, una adolescente, huye de los abusos sexuales y morales que ha sufrido desde niña en los campamentos de explotación sexual de La Pampa, un lugar controlado por mafias de extracción de oro. Unidos por el destino partirán en busca de la familia de Reina en un territorio de la Amazonía peruana sin autoridad, devastado por el crimen y la codicia.