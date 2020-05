"Con el alma en vilo", de Luis Enrique Cam, llegará a la televisión este 14 de junio. | Fuente: Difusión

Durante la década de los ochenta, era común oír el ensordecedor ruido de una torre de alta tensión cayendo. Eran los años de la violencia terrorista y Sendero Luminoso y el MRTA sembraban pánico con ataques explosivos en distintas zonas del Perú.

La Policía Nacional respondió, entonces, mediante diversas estrategias. Una de ellas recayó sobre la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), cuyos integrantes son homenajeados en “Con el alma en vilo”, reciente documental de Luis Enrique Cam que llegará a la pantalla chica el 14 de junio, gracias a Movistar Play.

Al respecto, el director peruano conversó con RPP Noticias y afirmó que la idea para poner en marcha esta producción surgió tras conocer a Hernán Zavala, camarógrafo que le reveló haber sido miembro de la UDEX durante los difíciles años del conflicto armado interno.

“Él empezó a contarme algunas historias y me quedé yo con esa inquietud de estos policías que arriesgaban su vida durante la época del terrorismo, y que ahora están mimetizados en la sociedad sin que se les pudiera reconocer”, señaló.

De este hilo, Cam fue armando la madeja de su documental, complementando con una rigurosa investigación de archivos, fotografías y entrevistas con más involucrados, cuyas historias impactantes dan cuenta de la tensión y el peligro al que estuvieron expuestos los policías de la UDEX.

HALLAZGOS Y DIFICULTADES

Fueron un promedio de veinte personas con las que Luis Enrique Cam se entrevistó para darle forma a “Con el alma en vilo”. Sin embargo, no todas quisieron aparecer en el documental. “No solo hicieron trabajo de desactivación de explosivos, sino otro tipo de intervenciones dentro de la policía y prefirieron no estar. Eso se respeta, claramente”, indicó.

Sin embargo, no es la falta de testimonios la principal complicación con la que debió lidiar el cineasta, sino la carencia de un material audiovisual que retratara esta lucha anónima emprendida por el equipo de la UDEX.

“Las gran mayoría de intervenciones que ellos hacían eran ocultas. Encontraban paquetes o atendían llamadas de personas que denunciaban un auto sospechoso. Ellos intervenían, encontraban explosivos y no lo comunicaban a la prensa”, indicó Cam. Y los motivaba, además de la seguridad, la necesidad de no darle publicidad a los grupos subversivos.

Así, esta película destapa las compuertas de unas historias humanas olvidadas a la fecha por la historia oficial. Una exploración del lado B de los años de la violencia, en la que cada protagonista puso un grano de arena para hacer posible la derrota del terrorismo.

UN DOCUMENTAL PARA EL BICENTENARIO

Luis Enrique Cam tiene una fascinación por la historia y sus figuras heroicas que hicieron del Perú un mejor lugar. De allí su vocación por filmar documentales en torno a Francisco Bolognesi y Santa Rosa de Lima, así como en homenaje a Madeleine Truel, una peruana que estuvo en la Francia ocupada por los nazis.

Esa producción fue el punto de inflexión para que el documentalista se inclinara por retratar a personajes históricos. “Eso me impactó y me animé a seguir haciendo ese tipo de proyectos”, apuntó. Y desde entonces no se ha detenido en hurgar por héroes que pongan a la luz de la actualidad acontecimientos de nuestra historia, en línea con su admirado director Frank Capra.

Precisamente, de cara al Bicentenario del Perú, Luis Enrique alista una nueva producción en torno a la independencia de nuestro país. “Contar cómo fue esta guerra, no solo de armas, sino de ideas. El drama de la realización es el financiamiento. En la medida que pueda conseguirlo, empezaré a realizar el proyecto. Allí apunto”, concluyó.