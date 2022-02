André Silva y Patricia Barreto protagonizan 'No me digas solterona 2'

"No me digas solterona 2", la esperada secuela de la película protagonizada por Patricia Barreto y André Silva, llega a las salas de cine el próximo 14 de abril. Recientemente, se liberó un nuevo tráiler de la cinta nacional.

En el nuevo avance, se desarrolla la que será la historia que vivirá Patty en busca del amor verdadero. Antes de llegar a Netflix, la primera película llevó a casi un millón de personas a los cines y los protagonistas esperan superar el récord de taquilla con esta nueva entrega cinematográfica.

"Me siento muy agradecida por todo el público fiel que durante todo este tiempo ha esperado por la secuela y que sigue reproduciendo en sus casas la película", comenta la actriz Patricia Barreto, quien regresa en su papel protagónico de Patty.

MÁS ESTRELLAS SE SUMAN AL REPARTO

La película, dirigida por Ani Alva Helfer, tiene en su reparto a otras reconocidas figuras como André Silva, Andrés Vilchez, Anahí de Cárdenas, Natalia Salas, Yidda Eslava, Maricarmen Marín, Rodrigo Sanchez Patiño, entre otros.

En esta nueva entrega, también se confirmaron a más talentos femeninos, como Merly Morello, Marisa Minetti, Mabel Duclós, Regina Alcóver, Ethel Pozo y la legendaria Eva Ayllón. La cinta llega exclusivamente en cines el jueves 14 de abril.

Patricia Barreto y André Silva durante el rodaje de 'No me digas solterona 2' | Fuente: Big Bang Films | Fotógrafo: FalcoRivera

ÉXITO TAQUILLERO

"No me digas solterona" llevó a más de 870 mil espectadores al cine en el 2018, convirtiéndose en una de las películas que más asistentes convocó a las salas de cine. Entre sus reconocimientos, ocupó el primer puesto en el London Internacional Motion Picture Awards (L.I.M.P.A.) en la categoría Best International Theatrical Release Feature Film (Reino Unido).

Previamente, la directora Ani Alva se refirió a su decisión de realizar una nueva entrega. "Dudé mucho en hacer una segunda parte porque claramente es un riesgo, más allá que sea económico es un riesgo personal, lo pensé bien, pero soy sincera, si no hubiera encontrado la historia que merezca una segunda parte, yo no lo hubiese hecho", comentó a un medio local.

