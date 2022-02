El 10 de marzo llega a los cines la película peruana '¿Quién dijo Detox?', una comedia de Tondero. | Fuente: Tondero

El 10 de marzo llega a los cines la película peruana '¿Quién dijo Detox?', una comedia de Tondero que contará con un elenco de reconocidas figuras nacionales del cine y la televisión.

Protagonizado por Luciana Blomberg, Jimena Lindo, Korina Rivadeneira, Gachi Rivero, Maju Mantilla y Ximena Rodríguez. Todas ellas acompañadas por Andrés Vílchez, Francisco Andrade y José Dammert; la producción está dirigida y escrita por Rosa María Santisteban.

'¿Quién dijo Detox?' presentó su nuevo tráiler donde muestra de qué tratará esta nueva película que llegará a los cines a inicios de marzo.

Korina Rivadeneira será la villana en '¿Quién dijo Detox?'

Korina Rivadeneira fue elegida por Tondero para llevar adelante el rol de villana en la película '¿Quién dijo Detox?'. La noticia fue confirmada meses atrás por la productora nacional, sin embargo, la modelo venezolana se animó a dar más detalles de su participación en la comedia.

"Recontra feliz, de verdad no podría haber una mejor oportunidad para demostrar mi talento y lo que me gusta hacer, que es actuar. ¿Quién dijo Detox? es una película muy divertida, de humor con un elenco espectacular", expresó la pareja de Mario Hart, cuyo matrimonio fue declarado nulo en noviembre pasado.

"He estado con actrices súper buenas y eso es lo que más me alegra porque he podido aprender de cada una. 'Camucha' (nombre de su personaje) le hace la vida imposible a más de una; es la mala de la historia. Ella entra para hacerle a vida cuadritos a las protagonistas", contó al programa Más espectáculos.

