'Raíz': fecha de estreno, elenco, tráiler y todo sobre la película peruana que celebra la amistad y la familia

La película peruana Raíz, filmada íntegramente en quechua y reconocida en más de 70 festivales internacionales, llegará a los cines nacionales en octubre.

En febrero de 2024, Raíz, dirigida por Franco García Becerra, tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Berlín, donde recibió una Mención Especial del Jurado en la sección Generation Kplus. Ahora, más de un año después, la cinta se prepara para estrenarse en salas de cine en todo el Perú en octubre.

Escrita por Annemarie Gunkel y Alicia Quispe, la película fue rodada íntegramente en quechua, a más de 4,000 metros de altura en los Andes. Ha participado en más de 70 festivales internacionales y suma cerca de 15 premios y reconocimientos.

El elenco está encabezado por Alberth Merma, actor de la comunidad de Upis, cuya interpretación aporta autenticidad a la representación de la cultura quechua hablante. La producción recibió el estímulo económico del Ministerio de Cultura (DAFO 2021) y participó en talleres y laboratorios en Cuba, Chile, Colombia y Perú.

'Raíz' es protagonizada por Alberth Merma junto a Nely Huayta y Richard Taipe.Fuente: Cinecolor Films

¿De qué trata Raíz?

La historia sigue a Feliciano, un niño pastor de ocho años que vive al pie del nevado Ausangate. Junto a su perro Rambo y su alpaca Ronaldo, comparte juegos, sueños y la ilusión de ver a la Selección Peruana de Fútbol clasificar a un Mundial. Sin embargo, una amenaza externa pone en riesgo la tranquilidad de su comunidad. Frente a ello, Feliciano descubrirá que la verdadera fuerza está en la unión familiar y en el valor de la amistad.

La película peruana Raíz tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Berlín 2024.Fuente: Cinecolor Films

Premios y reconocimientos de Raíz

Febrero 2024 – Berlinale (Alemania)

Mención Especial del Jurado (Generation Kplus)

Abril 2024 – Seattle International Film Festival (EE. UU.)

Gran Premio del Jurado a Mejor Película Iberoamericana

Mayo 2024 – Festival de Cine de Biarritz Amérique Latine (Francia)

Prix du Coup de Cœur

Junio 2024 – Festival de Cine de Zlín (República Checa)

Mención Especial – Premio Karel Zeman

Julio 2024 – Festival Internacional de Cine de Montaña de Mestia (Georgia)

Premio Eco

Agosto 2024 – Festival de Cine de Lima (Perú)

Premio del Jurado a la Mejor Dirección (Competencia Latinoamericana)

Agosto 2024 – SANFIC (Chile)

Mención Especial del Jurado

Agosto 2024 – Locarno Film Festival (Suiza)

Selección Oficial – Open Doors / Director’s Club

Septiembre 2024 – Festival del Bósforo (Turquía)

Premio Especial del Jurado a Mejor Actor (Alberth Merma)

Octubre 2024 – Festival Internacional de Cine de Hainan (China)

Premio a Mejor Actor (Alberth Merma)

Octubre 2024 – Festival de Cine Peruano en París (Francia)

Mejor Película

Octubre 2024 – Festival de Cine de Lucca (Italia)

Premio de la Crítica, Premio de las Salas de Cine y Premio Juvenil

Noviembre 2024 – Festival de Cine de Okinawa (Japón)

Mejor Película

Enero 2025 – FACMÉN (España)

Mención Especial

Raíz ha ganado premios en festivales de Alemania, Francia, Perú, China, Turquía, Italia y Japón.Fuente: Cinecolor Films

¿Quiénes actúan en Raíz?

El elenco principal incluye a:

Alberth Merma como Feliciano

como Feliciano Nely Huayta

Richard Taipe

José Merma

Deyvis Mayo

Rubén Huillca

Ruperta Condori



Dirigida por Franco García Becerra, Raíz fue escrita por Annemarie Gunkel y Alicia Quispe.Fuente: Cinecolor Films

¿Cuándo se estrena Raíz en Perú?

Tras su recorrido internacional, Raíz, la película de Franco García Becerra, llegará a los cines de todo el Perú el jueves 16 de octubre de 2025.

