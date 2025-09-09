Ricardo de Montreuil habla de 'Mistura', la película que busca unir a la gente más allá de sus diferencias [ENTREVISTA]

El Ricardo de Montreuil conversó con RPP sobre el estreno de su película Mistura, una historia de reencuentro, sabores y resiliencia, que ya se encuentra disponible en la cartelera local. Esta es la entrevista.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Para Ricardo de Montreuil, hablar de comida peruana es hablar de identidad. Cuando le preguntamos por su plato favorito, duda un momento antes de soltar una lista inevitable: “Arroz con mariscos, causa con escabeche, tiraditos y ceviches. Depende del día, pero esos son mis favoritos”, confiesa.

Ese cariño por nuestra gastronomía se refleja en Mistura, una película —ya disponible en cines— que lo ha reunido con Bárbara Mori y Christian Meier, 20 años después de trabajar juntos en La mujer de mi hermano; y que lo llevó a entregarse por completo, literalmente hablando, pues también editó, metió mano en los efectos e incluso diseñó los títulos y el póster.

“La he visto miles de veces y siempre me quedo a verla porque me encanta. Estoy muy contento con el resultado, desde las actuaciones hasta el vestuario de Leslie Hinojosa, el diseño de producción de Mario Frías, los peinados de Laura Quijandría. Todos se entregaron al proyecto”, comenta en entrevista exclusiva con RPP desde Los Ángeles.

Un mensaje que trasciende fronteras

Mientras la alta sociedad celebra el Año Nuevo de 1965 en una fiesta exclusiva, Norma Piet (Bárbara Mori) recibe un golpe devastador: su esposo (Christian Meier) la ha abandonado por alguien más joven. Norma, ahora soltera, necesita conseguir dinero para evitar que el banco le quite su preciada casa. Su solución: abrir un restaurante que ofrecerá lo mejor de la alta cocina francesa, hasta que descubre que los nuevos gustos son mucho más mestizos. De esto trata Mistura.

Más allá de la recepción crítica —tan positiva que, de hecho, la película viene de ganar en todos los festivales en los que ha competido—, De Montreuil se queda con la emoción del público: “El propósito era unir a la gente, que mirara más allá de sus diferencias. La película lo está logrando: la gente sale optimista, positiva, con la mente más abierta y celebrando nuestra cultura como peruanos. Eso es lo más bonito”.

Parte del éxito de Mistura se ha conseguido con el soporte bellamente trabajado por especialistas que vienen de grandes producciones y que le han valido la etiqueta de “la película peruana más hollywoodense” de los últimos años. Al respecto, De Montreuil matiza: “No sé si sea la más hollywoodense, pero sí trabajamos con grandes profesionales. Desde Justin Moshkevich, que mezcló la música de La La Land, hasta Luis Colina, que empezó su carrera como asistente de edición en El Padrino 3. También está Tim Williams, nuestro compositor, que trabajó en Guardianes de la Galaxia. Él vio el corte de la película, me preguntó si tenía compositor y me dijo que quería hacer la música. Se sumó por amor al proyecto, no por dinero”.

Bárbara Mori interpreta a Norma Piet en Mistura, la película de Ricardo de Montreuil.Fuente: Seine Pictures

Pudy Ballumbrosio, la gran revelación

Uno de los nombres que más ha sorprendido a la crítica local es el de Pudy Ballumbrosio, quien interpreta a Óscar Lara, el chofer de Norma. Para el director, trabajar con él fue una grata experiencia: “Es una persona noble, apasionada por el arte. Le pedí que confiara en mí y se entregó al proceso. Fue muy orgánico. Bárbara Mori también fue generosa con él, lo apoyó para que se sintiera cómodo. La química entre ambos se nota en la pantalla”.

Asimismo, destaca el trabajo de Mori, quien se mete en la piel de una mujer limeña de la alta sociedad en los años 60, un papel que para el director era bastante difícil por tratarse de “una mujer muy alejada de quien es Bárbara”. “Cambiar su acento, su fisicalidad… Hay algunos actores que de repente no se van a sentir muy cómodos con eso y a Bárbara le encantó el reto”, agrega.

Otra sorpresa fue Toshi Matsufuji, quien no solo actuó, sino que también aportó desde su experiencia como chef: “Queríamos que las escenas en cocina fueran reales. Toshi trajo credibilidad, diseñó incluso el tiradito que aparece en la película. Fue casi un consultor, enseñó a Bárbara y al elenco cómo moverse en una cocina real. Además, es una persona lindísima, un tipazo”.

César Ballumbrosio da vida a Óscar Lara en Mistura, dirigida por Ricardo de Montreuil.Fuente: Seine Pictures

Escenas difíciles y retos técnicos

El rodaje de Mistura fue corto pero intenso: 24 días de trabajo casi sin descanso. Las escenas con comida resultaron las más complicadas: “Paraban el ritmo de la actuación para enfocarnos solamente en detalles. También el uso de pantallas gigantes para las escenas en los micros fue un reto. Y la primera secuencia que grabamos, en un estacionamiento, fue complicada por la carga emocional. Felizmente salió perfecta”.

En cambio, tener a Bárbara Mori, recordada por telenovelas como Rubí (2004), grabando en Lima no fue tan complicado. “Cuando sacamos el tráiler, mucha gente no se daba cuenta de que era Bárbara hasta que aparecía su nombre al final. Hemos estado filmando en Lima, pero no hemos tenido muchos problemas. Solamente la reconocían cuando estaba en ropa de calle, cuando salíamos a un bar o a comer, pero caracterizada, nadie”.

Christian Meier encarna a Roberto Tapia en Mistura, la nueva cinta de Ricardo de Montreuil.Fuente: Seine Pictures

Lo que viene para Mistura

Aunque ya pasó por festivales y llegó a la cartelera peruana, el viaje de Mistura recién comienza: “Estamos cerrando la distribución fuera de Perú, esperamos anunciarlo pronto. Por ahora seguimos en el circuito de festivales. Vamos a estar en el Hola México, Los Ángeles y más”. Sobre el streaming, prefiere ser cauto: “Sí habrá, pero aún no podemos anunciar nada en este momento”.

Por otro lado, De Montreuil ya trabaja en un nuevo guion, esta vez basado en las cartas entre Albert Einstein y su primera esposa, Mileva Marić. “Ella colaboró en el desarrollo de sus teorías, pero nunca recibió crédito. Después del divorcio, Einstein no volvió a producir nada. Es un proyecto que me entusiasma mucho. Hay gente muy talentosa detrás”.

Para el director, hay un hilo que une a Norma —personaje central en Mistura— con Mileva: “Los productores de esta película se acercaron por Mistura, porque les encantó el trabajo que hicimos con Bárbara y el trabajo visual. Aunque este nuevo proyecto tiene un tono muy distinto —más trágico y oscuro—, definitivamente se acercaron porque vieron Mistura y les encantó”.

Mira el tráiler de Mistura a continuación...

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis